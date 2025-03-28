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Solomon Adaları'nın para birimi nedir? Solomon Adaları'nın para biriminin kodu ve sembolü

Burcu Tufan Burcu Tufan
28.03.2025 00:32
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Solomon Adaları’nda kullanılan resmi para biriminin alt birimi cent olarak açıklanmalıdır. Ülkede 1977 senesinden beri kullanılan resmi para birimi hem madeni para hem de banknotlar halinde dağıtılır. Bunun yanı sıra en düşük değerli Solomon Adaları dolarının 1 cent olduğu belirtilebilir. İlgili para birimine yönelik olan detayları araştıranlara ise Solomon Adaları doları kodu ve sembolü üzerine bilgi aktarılmalıdır.

Solomon Adaları'nın para birimi nedir? Solomon Adaları'nın para biriminin kodu ve sembolü

Solomon Adaları’nda kullanılan para birimi, ülkenin adını taşıyan bir dolar çeşididir. Bu para biriminin tam adı Solomon Adaları dolarıdır. İlgili ödeme aracının alt birimi ise cent olarak belirtilir. Solomon Adaları doları, ülkenin merkez bankası tarafından banknot ve madeni para formlarında dağıtılır. Örneğin; Solomon Adaları dolarının madeni para çeşitleri 1, 2, 5, 10 cent gibi bozukluklardan oluşur. Bununla birlikte ülkenin para biriminin 2, 5, 10, 20, 50, 100 dolarlık banknotları mevcuttur.

Solomon Adaları'nın para birimi nedir?

Papua Yeni Gine’nin doğusunda, Vanuatu’nun da kuzeybatısında konumlanan Solomon Adaları’nda ülkenin adını taşıyan bir dolar türevi kullanılır. Bu para biriminin İngilizce ismi Solomon Islands dollar olarak belirtilmelidir. Ödeme aracına verilen adın Türkçe karşılığıysa Solomon Adaları doları şeklinde öne çıkar.

Solomon Adaları doları, ülkede 1977 senesinden beri kullanılan bir para birimidir. Ülkenin resmi para birimi olan bu ödeme aracının dağıtımını üstlenen kurumsa Solomon Adaları Merkez Bankası olarak açıklanmalıdır. Bununla birlikte ülkenin resmi para biriminin alt birimi cent’tir. Dolayısıyla 1 Solomon Adaları doları 100 cent’e eşittir. Solomon Adaları dolarının madeni ve kağıt para değerleriyse aşağıdaki gibi kategorize edilmelidir:

  • Kağıt para olarak basılan Solomon Adaları doları çeşitleri: 2, 5, 10, 20, 50, 100 $
  • Madeni para olarak basılan Solomon Adaları doları çeşitleri: 1, 2, 5, 10, 20, 50 cent ve 1 dolar (1 ve 2 cent değerindeki Solomon adaları dolarları nadiren kullanılır)

Solomon Adaları'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Solomon Adaları’nda kullanılan resmi para biriminin ISO 4217 kodunun ne olduğunu araştıranlara “SBD” kısaltması sunulmalıdır. Bu kısaltma, Solomon Adaları dolarının ISO standartlarına göre kayıtlara geçen kodudur. Bunun yanı sıra ilgili ödeme aracının sembolü $ olarak kullanılır. Ancak Solomon Adaları dolarının diğer ülkelerde kullanılan dolar çeşitlerinden ayrılması için yaygın olarak SI$ sembolü tercih edilir.

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Anahtar Kelimeler:
Solomon Adaları para dolar
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