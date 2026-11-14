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Son 45 gün! Arabadan inen yandı: Ceza rekor seviyeye çıkacak

Yeni yılın gelmesiyle birlikte pek çok trafik cezasında artış olacak. Trafikte tartıştıkları anda aracından inen sürücülere uygulanan 180 bin liralık ceza 2027 yılında yükselecek. İşte yeni ceza fiyatları...

Son 45 gün! Arabadan inen yandı: Ceza rekor seviyeye çıkacak
Cansu Çamcı

2027 yılında trafik cezalarında önemli bir artış yaşanması bekleniyor. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,89 olması halinde kırmızı ışık ihlalinden cep telefonuyla araç kullanmaya kadar birçok cezanın tutarı yükselecek.
Son 45 gün! Arabadan inen yandı: Ceza rekor seviyeye çıkacak 1

Saldırı amaçlı aracından inerek diğer sürücülere saldıranlara uygulanan ceza ise rekor seviyeye çıkacak.

Ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) yüzde 2 artması varsayımına göre hesaplanan yeniden değerleme oranının yüzde 27,89 olması halinde, mevcut 180 bin TL'lik ceza artacak.

ARAÇTAN İNENE 230 BİN 202 TL CEZA

Yüzde 27,89'luk yeniden değerleme oranı senaryosunda, saldırı amacıyla araçtan inme ihlaline uygulanan para cezası 50 bin 202 TL artacak. Böylece sürücüler, 2027 yılında söz konusu davranış nedeniyle 230 bin 202 TL para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Son 45 gün! Arabadan inen yandı: Ceza rekor seviyeye çıkacak 2

Hesaplama, ekim ayı enflasyon verilerine ve yüzde 27,89'luk yeniden değerleme oranı varsayımına dayanıyor.

CEP TELEFONUYLA KONUŞAN 6 BİN 391 TL ÖDEYECEK

Kırmızı ışıkta ilk kez geçen ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan sürücüler 6 bin 391 TL ödeyecek. Emniyet kemerini takmamanın bedeli ise 3 bin 195 TL olarak belirlendi.

Son 45 gün! Arabadan inen yandı: Ceza rekor seviyeye çıkacak 3

Kesin oran, ekim ayı Yİ-ÜFE verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak. İlgili ceza kaleminde farklı bir düzenlemeye gidilmesi halinde ise uygulanacak tutar değişebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
trafik cezası yeni yıl
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