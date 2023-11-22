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SON DAKİAKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Türk Lirası yorum! 'Süreç sona gelmiştir'

22.11.2023 13:08 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir dönüşü uçakta gazetecilerin ekonomiye dair sorularını da yanıtladı. "Bizim uyguladığımız dezenflasyon programı çok büyük ihtimalle Lira’da reel olarak bir değerlemeye sebep olabilir. Yani Türk Lirası’nın reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir" diyen Erdoğan dezenflasyona dikkat çekti.

SON DAKİAKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Türk Lirası yorum! 'Süreç sona gelmiştir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir dönüşü gündemdeki soruları yanıtladı. Ekonomi ile ilgili de açıklama yapan Erdoğan "Türk Lirası’nın reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir" dedi.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN TÜRK LİRASI YORUMU

Erdoğan şunları ifade etti:

"Bizim uyguladığımız dezenflasyon programı çok büyük ihtimalle Lira’da reel olarak bir değerlemeye sebep olabilir. Yani Türk Lirası’nın reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir. Özetle Türk Lirası’nın reel olarak değer kazanma ihtimali yüksektir. Onun için önümüzdeki dönemde biz uyguladığımız sağlıklı politikalar ve yapısal reformlarla yatırımcı güvenini kazanacağız, halen de kazanıyoruz. Bu güven fon akışını tetikleyecek. Fon akışı Lira’da reel değerlemeye sebep olacak. Bu da dezenflasyonu hızlandıracak, büyümenin aşağı yönlü risklerini sınırlayacak. Neticede hem makul düzeyde büyüyeceğiz, hem enflasyon düşecek bu koşullarda. Yani faziletli bir döngüye gireceğiz inşallah."

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