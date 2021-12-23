Son Dakika 2022 Memur Ek Zam Haberi... Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan yeni açıklamalar

Son Dakika Memur Zammı Haberi: Milyonlarca memurun ve memur emeklisinin beklediği 2022 zammına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile memurlara zam konusunu görüşen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, sosyal medyadan vergi muafiyeti ve ek zamla ilgili yeni açıklamalar yaptı.

MEMURA 300 TL OLARAK MI YANSIYACAK?

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

"Gelir vergisi muafiyeti memura 300 TL olarak yansıyacak haberleri ve ortalıkta dolaşan tablolar kafa karıştırıyor.

Haberler gerçeği yansıtmıyor.

Muhasebat Genel Müdürlüğü hiç vakit kaybetmeden bir çizelge yayınlamalı, kamuoyundaki bilgi yanlışı ivedi düzeltilmelidir."

Gelir vergisi muafiyeti memura 300 ₺ olarak yansıyacak haberleri ve ortalıkta dolaşan tablolar kafa karıştırıyor. Haberler gerçeği yansıtmıyor.



Muhasebat Genel Müdürlüğü hiç vakit kaybetmeden bir çizelge yayınlamalı,kamuoyundaki bilgi yanlışı ivedi düzeltilmelidir.@tgrthabertv pic.twitter.com/8FZltZzloO — Ali YALÇIN (@_aliyalcin_) December 23, 2021

Memur-Sen Genel Başkanı @_aliyalcin_, @BloombergHT'de gündemi değerlendirdi.@_aliyalcin_: "Aralık ayı enflasyonu belli olduktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le ek zam için bir araya gelecek ve elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız." pic.twitter.com/PvpfyBNdOL — Memur-Sen (@MemurSenKonf) December 23, 2021

,

