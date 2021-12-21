Son Dakika... 2022 MTV, ÖTV, emlak vergisi, harç, değerli kağıtta yeni ücretler belli oldu

Son Dakika Vergi ve Zam Haberi: Yeni yıla sayılı günler kala, 2022'de geçerli olacak olan vergi ve cezaların zamları belirlenerek Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak 2022 itibarıyla damga vergisi, harçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, özel iletişim vergisi ve Vergi Usul Kanunu kapsamındaki cezaların yeni tarifeleri belli oldu.

EMLAK VERGİSİ'NDE YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 18.10 OLDU

Emlak Vergisinde yeniden değerleme oranı olan yüzde 36.20'nin yarısının uygulanması yani yüzde 18.10 oranında artırılmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yer alan açıklamaya göre, "2022 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, 2021 yılına ait değerlerin 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%36,20/2=) %18,10 (on sekiz virgül on) oranında artırılması" kararı verildi.

2022 PASAPORT, KİMLİK DEĞİŞTİRME, EVLİLİK BELGESİ ÜCRETLERİ

Resmi Gazete'de vergi, Harç, değerli kağıt gibi bürokrasiyi ilgilendiren konulara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğlerini yayımlandı.

Buna göre pasaport defteri 225 lira, kimlik değiştirme 37.50 lira, kayıp nedeniyle kimlik düzenlenmesi 75 lira, sürücü belgesi harcı 280 lira, motorlu araç tescil belgesi 250 lira, evlilik cüzdanı ise 200 liraya yükseldi.

KDV'DE İADE KONUSU YAPILAMAYACAK SINIR YÜKSELDİ

2022 yılı için, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 25 bin 700 TL olarak belirlendi.

YENİLENMİŞ TELEFONDA KDV YÜZDE 1

Yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

MERKEZ BANKASI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK

Resmi Gazete'de Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2008-32/34 sayılı tebliğine ilişkin I-M sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası genelgesinde değişiklik yapılmasına dair genelge de yayımlandı.

Yayımlanan tabloya göre Azerbaycan Yeni Manatı ile Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi 'Merkez Bankasınca alım-satımı yapılan' dövizler arasına girdi.

ENGELLİ ARAÇLARINDA İSTİSNA 450 BİN 500 LİRAYA ÇIKTI

Engellilik derecesi yüzde 90 veya üzerinde olanların taşıt alımlarında istisna tutarı 330 bin 800 liradan 450 bin 500 liraya yükseltildi. Böylece yüzde 90 ve üzeri engeli olanlar 450 bin 500 liraya kadar olan araçları ÖTV'siz alabilecek.

Özel İletişim Vergisi için yeniden değerleme oranı yüzde 36.20 olarak tespit edildi. Buna göre mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde söz konusu maktu vergi tutarı 2022 yılı için 117 lira oldu.

MTV'YE YÜZDE 25 ZAM

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 2022 yılında geçerli olacak motorlu taşıtlar vergisine de yüzde 25 oranında zam yapıldı.

Açıklamada; "2021 yılı için yeniden değerleme oranı % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiş ve 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:533) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca 8/12/2021 tarihli ve 4892 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla söz konusu yeniden değerleme oranı, 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için, 2022 yılı motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespitinde uygulanmak üzere % 25 (yirmi beş) olarak belirlenmiştir." denildi.

İşte Resmi Gazete'de belirlenen yeni MTV ücretleri:

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanıyor.

Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.

Yeniden değerleme oranı TÜİK’in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.

ERDOĞAN'IN İNDİRİM YETKİSİ

Yeni yılda vergi, resim ve harçlardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranının 12 aylık üretici fiyat endeksi (ÜFE) ortalamasına göre 2022'de yüzde 36,2 çıkması ve bu oranın yüzde 20 seviyesindeki manşet enflasyonun çok üzerinde olması Cumhurbaşkanı'nın indirim yetkisini kullanması bekleniyordu.



