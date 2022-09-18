SON DAKİKA | 2023 emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak? Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı! İşte maaş zammı için 6 tablo

Son dakika haberine göre emekli maaşları ve memur maaşları enflasyon oranına göre yılbaşında yeniden belirlenecek. Emekli maaşı ve memur maaşı için yeni yılda yapılacak zam oranına ilişkin ipucu verileri de gelmeye başladı. Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketini açıkladı. Ankete göre, 2022 yılı ikinci çeyreği için enflasyon beklentisi yüzde 17,83 olurken, yıl sonu enflasyon beklentisi ise 67,73 olarak belirlendi. Peki bu verilere göre emekli ve memur yeni yılda ne kadar maaş zammı alacak? İşte emekli ve memur için muhtemel yeni maaş tablosu...

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİNİ DUYURDU

Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları anketi yayımlandı. Buna göre 2022 yılı enflasyon beklenti anketi sonuçlarını belli oldu. 2022 enflasyon beklentisi yüzde 67,73 olarak göze çarptı.

Merkez Bankası'nın açıkladığı tahmine göre; yıl sonunda tüketici fiyat endeksinin 1.152,22 olması bekleniyor. Böylece yılın ikinci yarısı için 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17,83 olacağı hesaplandı.

İşte Sabah'ın haberine göre bu enflasyon oranlarıyla yeni yıldaki emekli maaş tablosu ve memur maaş tablosu!

TABLO 1 - MERKEZ BANKASI EYLÜL ANKETİNE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR OCAK ZAMMI TABLOSU

2022 yılı enflasyon beklentisi: %67,73

2022 yılının ikinci yarısı enflasyon beklentisi: 17,83

SSK ve Bağ-Kur Ocak zammı: %17,83

Memur enflasyon farkı: %10,83

Memur toplu sözleşme zammı: %8

Memur ve memur emeklisi zam oranı: %18,83

TABLO 2 - EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

ÖDEME - MEVCUT MAAŞ (TL) - ZAMLI %18,83

Memur - 9.109 - 10.824

Memur emeklisi - 6.077 - 7.221

NOT: En düşük memur maaşı Temmuz zammı döneminde seyyanen artışla 9.707 TL'ye yükseldi. Yeni hesap yapılırken seyyanen artış dikkate alınmadı.

TABLO 3 - SSK VE BAĞ-KUR TABAN AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?

ÖDEME - MEVCUT MAAŞ (TL) - ZAMLI %18,83

SSK (2000 öncesi) - 4.687 - 5.570

SSK (2000 sonrası) - 2.906 - 3.453

Bağ-Kur (Esnaf) - 4.197 - 4.987

Bağ-Kur (Tarım) - 3.335 - 3.963

NOT: Maaş hesaplarına ek ödeme dahildir.

TABLO 4 - OCAK ZAMMI HESABI İLE MEMUR MAAŞLARI TABLOSU

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - ZAMLI %18,83

GENEL MÜDÜR 1/4 - 29.809 - 35.422

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 15.848 - 18.832

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 9.707 - 11.535

ÖĞRETMEN 1/4 - 12.276 - 14.588

TABLO 4 - OCAK ZAMMI HESABI İLE MEMUR MAAŞLARI TABLOSU

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - ZAMLI %18,83

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 27.574 - 32.766

BAŞKOMİSER 3/1 - 15.810 - 18.787

POLİS MEMURU 8/1 - 13.747 - 16.336

UZ. DOKTOR 1/4 - 18.853 - 22.403

TABLO 4 - OCAK ZAMMI HESABI İLE MEMUR MAAŞLARI TABLOSU

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - ZAMLI %18,83

HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 11.828 - 14.055

MÜHENDİS 1/4 - 16.205 - 19.256

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 10.100 - 12.002

PROFESÖR 1/4 - 25.984 - 30.877

TABLO 4 - OCAK ZAMMI HESABI İLE MEMUR MAAŞLARI TABLOSU

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - ZAMLI %18,83

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 15.311 - 18.194

VAİZ 1/4 - 12.752 - 15.153

AVUKAT 1/4 - 15.485 - 18.401

TABLO 5 - OCAK ZAMMI HESABI İLE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI TABLOSU

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - ZAMLI %18,83

MÜŞTEŞAR (1/1) - 21.905 - 26.030

GENEL MÜDÜR (1/1) - 19.361 - 23.007

ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS - 1/4) - 7.429 - 8.828

TABLO 5 - OCAK ZAMMI HESABI İLE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI TABLOSU

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - ZAMLI %18,83

MEMUR (LİSANS - 1/4) - 7.270 - 8.639

ÖĞRETMEN (1/4) - 7.476 - 8.884

KAYMAKAM 1. SINIF (1/4) - 12.691 - 15.081

TABLO 5 - OCAK ZAMMI HESABI İLE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI TABLOSU

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - ZAMLI %18,83

POLİS MEMURU (8/1) - 7.731 - 9.187

HEMŞİRE (LİSANS - 1/4) - 7.266 - 8.634

MÜHENDİS (1/4) - 9.116 - 10.833

TABLO 5 - OCAK ZAMMI HESABI İLE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI TABLOSU

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - ZAMLI %18,83

TEKNİSYEN (LİSE-1/4) - 6.343 - 7.537

PROFESÖR (1/4) - 17.340 - 20.605

İMAM-HATİP - 7.476 - 8.884

AVUKAT (1/4) - 7.476 - 8.884

TABLO 6 - SOSYAL YARDIM ÖDEMLERİ NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek.

İşte Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ile hesaplanan 6 aylık enflasyon beklentileri göre yeni 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı:

ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT MAAŞ (TL) - ZAMLI %18,83

65 yaş aylığı - 1.537 - 1.826

Evde bakım desteği - 3.336 - 3.964

Kronik hastalık yardımı - 3.336 - 3.964

Engelli aylığı (%40-69) - 1.227 - 1.458

Engelli aylığı (%70 ve üstü) - 1.840 - 2.186

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak zammı döneminde en düşük emekli maaşı için artış söz konusu olabilir. Burada 4.000-4.500 TL rakamı öne çıkıyor.



