SON DAKİKA | 2023 emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak? Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı! İşte maaş zammı için 6 tablo

Son dakika haberine göre emekli maaşları ve memur maaşları enflasyon oranına göre yılbaşında yeniden belirlenecek. Emekli maaşı ve memur maaşı için yeni yılda yapılacak zam oranına ilişkin ipucu verileri de gelmeye başladı. Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketini açıkladı. Ankete göre, 2022 yılı ikinci çeyreği için enflasyon beklentisi yüzde 17,83 olurken, yıl sonu enflasyon beklentisi ise 67,73 olarak belirlendi. Peki bu verilere göre emekli ve memur yeni yılda ne kadar maaş zammı alacak? İşte emekli ve memur için muhtemel yeni maaş tablosu...
Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları anketi yayımlandı. Buna göre 2022 yılı enflasyon beklenti anketi sonuçlarını belli oldu. 2022 enflasyon beklentisi yüzde 67,73 olarak göze çarptı.
Merkez Bankası'nın açıkladığı tahmine göre; yıl sonunda tüketici fiyat endeksinin 1.152,22 olması bekleniyor. Böylece yılın ikinci yarısı için 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17,83 olacağı hesaplandı.
İşte Sabah'ın haberine göre bu enflasyon oranlarıyla yeni yıldaki emekli maaş tablosu ve memur maaş tablosu!
2022 yılı enflasyon beklentisi: %67,73
2022 yılının ikinci yarısı enflasyon beklentisi: 17,83
SSK ve Bağ-Kur Ocak zammı: %17,83
Memur enflasyon farkı: %10,83
Memur toplu sözleşme zammı: %8
Memur ve memur emeklisi zam oranı: %18,83
Memur - 9.109 - 10.824
Memur emeklisi - 6.077 - 7.221
NOT: En düşük memur maaşı Temmuz zammı döneminde seyyanen artışla 9.707 TL'ye yükseldi. Yeni hesap yapılırken seyyanen artış dikkate alınmadı.
SSK (2000 öncesi) - 4.687 - 5.570
SSK (2000 sonrası) - 2.906 - 3.453
Bağ-Kur (Esnaf) - 4.197 - 4.987
Bağ-Kur (Tarım) - 3.335 - 3.963
NOT: Maaş hesaplarına ek ödeme dahildir.
GENEL MÜDÜR 1/4 - 29.809 - 35.422
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 15.848 - 18.832
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 9.707 - 11.535
ÖĞRETMEN 1/4 - 12.276 - 14.588
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 27.574 - 32.766
BAŞKOMİSER 3/1 - 15.810 - 18.787
POLİS MEMURU 8/1 - 13.747 - 16.336
UZ. DOKTOR 1/4 - 18.853 - 22.403
HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 11.828 - 14.055
MÜHENDİS 1/4 - 16.205 - 19.256
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 10.100 - 12.002
PROFESÖR 1/4 - 25.984 - 30.877
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 15.311 - 18.194
VAİZ 1/4 - 12.752 - 15.153
AVUKAT 1/4 - 15.485 - 18.401
MÜŞTEŞAR (1/1) - 21.905 - 26.030
GENEL MÜDÜR (1/1) - 19.361 - 23.007
ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS - 1/4) - 7.429 - 8.828
MEMUR (LİSANS - 1/4) - 7.270 - 8.639
ÖĞRETMEN (1/4) - 7.476 - 8.884
KAYMAKAM 1. SINIF (1/4) - 12.691 - 15.081
POLİS MEMURU (8/1) - 7.731 - 9.187
HEMŞİRE (LİSANS - 1/4) - 7.266 - 8.634
MÜHENDİS (1/4) - 9.116 - 10.833
TEKNİSYEN (LİSE-1/4) - 6.343 - 7.537
PROFESÖR (1/4) - 17.340 - 20.605
İMAM-HATİP - 7.476 - 8.884
AVUKAT (1/4) - 7.476 - 8.884
Ocak ayında memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek.
İşte Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ile hesaplanan 6 aylık enflasyon beklentileri göre yeni 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı:
65 yaş aylığı - 1.537 - 1.826
Evde bakım desteği - 3.336 - 3.964
Kronik hastalık yardımı - 3.336 - 3.964
Engelli aylığı (%40-69) - 1.227 - 1.458
Engelli aylığı (%70 ve üstü) - 1.840 - 2.186
Ocak zammı döneminde en düşük emekli maaşı için artış söz konusu olabilir. Burada 4.000-4.500 TL rakamı öne çıkıyor.
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