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Son dakika: 30 bin temizlik personeli işe alınacak! Bakan Işıkhan duyurdu: İşte aranan şartlar ve başvuru süreci...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
23.09.2024 14:36
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Son dakika haberi... Devlet okullarında yaşanan temizlik personeli sıkıntısı 30 bin yeni personelle çözüme kavuşturulacak. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Peki 30 bin personel alımı başvuru ne zaman? Maaş ne kadar olacak? Başvuru şartları neler? İştehaberin detayları...

Son dakika: 30 bin temizlik personeli işe alınacak! Bakan Işıkhan duyurdu: İşte aranan şartlar ve başvuru süreci...

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okullardaki temizlik sorunu için harekete geçti. 30 bin personel alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Okullarda temizlik personeli için 30 bin atama tahsis ettik" dedi.

CNN Türk Muhabiri Nisan Korkmaz detayları şu sözlerle anlattı:

"Devlet okullarında yaşanan temizlik personeli sıkıntısının çözümü 30 bin yeni personelle olacak, iş gücü uyum programı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na 120 bin kişilik bir kontenjan ayrılmıştı. Bu programa kabul edilenler haftada 3 gün çalışacaktı. Bu programda çalışacak kişilere verilen ücret az bulunduğu için programa başvurular sınırlı sayıda kaldı. Okullarda temizlik personeli açısından bir sıkıntı yaşandı. Bu sıkıntı da şartların iyileştirilmesiyle çözüldü.

30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ İŞ BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?

120 bin kontenjana ek olarak 6 ay süre ile 30 bin kişilik kontenjan tahsis edildi. Yeni 30 bin kişilik kontenjanın şartları neler? Haftada 5 gün çalışacak bu kişiler. İş gücü uyum programı kapsamında işe alınmayacaklar, onlarınki bambaşka bir program olacak. Aylık asgari ücret alacaklar ama işe gelmedikleri her gün için günlük 667 lira maaşlarından kesinti olacak.

BAŞVURU SÜRESİ NE ZAMAN?

Başvuruların bugün öğleden sonra ya da yarın başlaması bekleniyor. Başvuruların her an başlayabileceğini söyleyebiliriz. Başvurular e-Devlet, ALO 170 ve hizmet birimleri üzerinden alınacak, 3 gün sürecek.

30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor, 18 yaşı tamamlaması gerekiyor, emekli ve malul aylığı almaması gerekiyor. Bu kişilerin öğrenci olmaması gerekiyor. Başka bir yerde sigortalı olmaması, işe devam edilen süre boyunca adres kayıt sistemine göre aynı adreste ikamet etmesi, İŞKUR’a da kayıtlı olması gerekiyor.

Bu 30 bin kişilik kontenjana iş gücü uyum programı kapsamında bir başvuru olmayacak. Bu kişiler 5 gün çalışacak, ayda bir tam asgari ücret ödenecek, işe gelmedikleri günlerde maaşlarından her gün için 667 TL kesinti olacak. Okullarda temizlik personeli sıkıntısının çözülmesi hedefleniyor.”

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istihdam
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