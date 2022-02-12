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Son dakika: 3600 ek göstergede tarih belli oldu!

12.02.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli ikramiyelerine ve maaşlara büyük katkı sağlaması beklenen 3600 ek gösterge konusunda son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Unvan, hizmet, sınıf ve dereceye göre farklılık gösteren ek gösterge için kritik eşiğin aşılmasının ardından 2022 yılında maaşlara ve ikramiyelere bu farkın yansıtılacağı ifade ediliyor. Peki 3600 ek gösterge emekli maaşlarına nasıl etki edecek? İşte 3600 ek göstergede merak edilen o detaylar...

Son dakika: 3600 ek göstergede tarih belli oldu!

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Bilgin, "Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen masada olacak, orada (3600) müzakere edeceğiz, 3600’ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz" dedi.

Son olarak birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600’e çıkarılmıştı. Ek gösterge, ikinci derecedeki öğretmenler için 3000, üçüncü derecedekiler için 2200 olarak belirlendi. Dördüncü derece için 1600, beşinci derece için 1300, altıncı derece için 1150, yedinci derece için 950, sekizinci derece için ise 850 ek gösterge verildi. Bu göstergeler 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanacak. Ayrıca sözleşmeli öğretmenler, can güvenliği ve sağlık mazeretine bağlı olarak yer değiştirebilecek.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge; unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemidir. Buna göre emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılmaktadır. Ek gösterge arttıkça maaş da çoğalmaktadır. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı almaktadır. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istemektedir.

"BU YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge için önemli açıklamalarda bulundu ve şu ifadeleri kullandı;

"3600 toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Bir önceki seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getireceğini söylemişti. Artık söylem olmaktan çıkardık. Geri dönüşü yok artık. Kanun hükmündedir. Bakanlık içinde çalışmalarımızı yaptık.

Esas düzenlemeyi 3600 ek gösterge emekliliklerinde yapıyor. Yıllar içinde daha da artan farklılaşma var. Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti.

Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak."

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