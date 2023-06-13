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  4. SON DAKİKA | ABD enflasyonu 2 yılın en düşük seviyesine geriledi! 'Fed'e kapı araladı' diyerek duyurdular: Yarın akşam 21'de...

SON DAKİKA | ABD enflasyonu 2 yılın en düşük seviyesine geriledi! 'Fed'e kapı araladı' diyerek duyurdular: Yarın akşam 21'de...

13.06.2023 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: ABD'de kritik TÜFE rakamları açıklandı. TÜFE mayıs ayında yüzde 0,1 ile yüzde 0,2'lik beklentinin altında artış gösterirken, yılık TÜFE yüzde 4'e geriledi. Açıklanan veriler sonrası altın fiyatlarındaki son durum yakından takip edilirken, hafif yükseliş gerçekleşti.

SON DAKİKA | ABD enflasyonu 2 yılın en düşük seviyesine geriledi! 'Fed'e kapı araladı' diyerek duyurdular: Yarın akşam 21'de...

Son dakika: ABD'de TÜFE mayıs ayında yüzde 0,1 ile yüzde 0,2'lik beklentinin altında artış gösterdi. Yılık TÜFE yüzde 4'e gerilerken, çekirdek TÜFE yüzde 0,4'le beklentilere paralel gerçekleşti. Böylece enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine indi.

Çekirdek enflasyon da bu dönemde yıllık bazda geriledi. Fed'in yakından takip ettiği çekirdek enflasyon tahminlere paralel aylık yüzde 0,4 arttı, böylece artış 3. ayda da devam etti. Yıllık bazda ise yüzde 5,5'ten yüzde 5,3'e geriledi. Beklenti yüzde 5,2'ydi.

Ekonomistler yaşanan bu yavaşlamanın Fed'in faiz artışlarında duraksaması için kapı araladığını söyledi. Fed'in faiz kararı ise yarın akşam 21.00'de açıklanacak.

ALTIN VE DOLARDA SON DURUM! HAFİF YÜKSELDİ...

Piyasaların merakla beklediği veriler sonrası altın ve dolardaki son durum yakından takip ediliyor. Veriler sonrası dolar endeksinde önemli değişim gözlenmezken, altın fiyatlarında hafif yükseliş gerçekleşti.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Saat 15.45 sıralarında gram altın Kapalıçarşı'da gram altın 1, 497 TL ve çeyrek altın 2,447 TL'den işlem görürken; ons altın ise 1,967 dolara yükseldi.

Dolar ise 23,6427 seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN

DOLAR


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TÜFE son dakika abd

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