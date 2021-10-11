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Son Dakika: Ağustos ayına ait işsizlik rakamları açıklandı

11.10.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin işsizlik rakamlarını duyurdu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %12,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişi oldu.

AĞUSTOS AYI İŞSİZLİK RAKAMLARI

TÜİK, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, işsizlik raporuna ilişkin şu ifadelere yer verdi:

Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda 2021 Ocak ayından itibaren, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak; Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS) kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçilmiştir. 19. ICLS ile birlikte işgücü piyasasındaki gelişmeleri daha iyi takip edebilmek amacıyla, istihdam ve işsizliğe ek olarak tamamlayıcı göstergeler tanımlanmıştır. AB İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanmakta olan bu tamamlayıcı göstergelere bültende yer verilmeye başlanmıştır.

Üçer aylık hareketli ortalamalar olarak aylık yayımlanan işgücü istatistikleri, 2021 yılından itibaren bağımsız aylık tahminler olarak yayımlanmaya başlanmıştır. Yeni düzenlemelere ilişkin ayrıntılı bilgiye metaveriden ulaşılabilir.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %12,1 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %12,1 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %45,0 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 14 bin kişi azalarak 28 milyon 706 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %45,0 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %51,2 olarak gerçekleşti

İşgücü 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 4 bin kişi azalarak 32 milyon 671 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %51,2 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %22,7, istihdam oranı %32,6 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla %32,6 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puan artarak %42,2 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın %55'i hizmet sektöründe yer aldı

Ağustos ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 26 bin kişi, sanayi sektöründe 217 bin kişi, inşaat sektöründe 83 bin kişi artarken, hizmet sektöründe 341 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %17,2'si tarım, %21,5'i sanayi, %6,3'ü inşaat, %55'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %22,0 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak %22,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,3 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,2 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı %12,0, istihdam oranı %46,2 oldu

İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,0 puan azalarak %12,0 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 75 bin kişi azalarak 4 milyon 19 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,4 puan artarak %46,2 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 975 bin kişi artarak 29 milyon 481 bin kişi oldu.

İşgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan artarak %52,5 oldu. İşgücüne katılan sayısı 1 milyon 900 bin kişi artarak 33 milyon 500 bin kişi olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı %18,7 oldu

Ağustos ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan azalarak %31,4 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,9 puan azalarak %18,7 oldu.

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