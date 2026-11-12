Son dakika: AK Parti GSS prim borçları için harekete geçti

AK Parti, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren, ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığına sundu. 15 maddelik teklif kapsamında, 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş GSS prim borçlarının silinmesi öngörülüyor.

2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş GSS prim borçları ile gecikme cezası ve zamlarının tamamının silinmesini öngördüklerini açıkladı. Düzenlemenin yasalaşması halinde 2 milyon 199 bin 860 kişinin toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin TL'lik borcu ortadan kalkacak.

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Güler, kanun teklifiyle ilgili yaptığı açıklamada "1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zamlarının tamamını siliyoruz. 2 milyon 199 bin 860 vatandaşımızın toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin TL tutarındaki prim borcunu ortadan kaldırıyoruz" dedi.