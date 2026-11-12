Son dakika: AK Parti GSS prim borçları için harekete geçti

AK Parti, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren, ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığına sundu. 15 maddelik teklif kapsamında, 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş GSS prim borçlarının silinmesi öngörülüyor.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş GSS prim borçları ile gecikme cezası ve zamlarının tamamının silinmesini öngördüklerini açıkladı. Düzenlemenin yasalaşması halinde 2 milyon 199 bin 860 kişinin toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin TL'lik borcu ortadan kalkacak.
Güler, kanun teklifiyle ilgili yaptığı açıklamada "1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zamlarının tamamını siliyoruz. 2 milyon 199 bin 860 vatandaşımızın toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin TL tutarındaki prim borcunu ortadan kaldırıyoruz" dedi.
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