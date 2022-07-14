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Son dakika: Akaryakıt fiyatları petroldeki düşüşle hareketlendi! Benzine indirim, otogaza zam geldi…

14.07.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili petrol fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Geçen hafta motorin litre fiyatı için üst üste indirim ve zam haberleri gelmişti. Petrol fiyatları ABD enflasyon verisi sonrası 100 doların altına gerilerken, benzin fiyatına da indirim yapıldı. Otogaz fiyatları ise 30 kuruş yükseldi. Peki 14 Temmuz Perşembe güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Akaryakıt fiyatları petroldeki düşüşle hareketlendi! Benzine indirim, otogaza zam geldi…

Son dakika: Çin'de artan koronavirüs vakaları ve dün 41 yılın zirvesini gören ABD enflasyon verileri, ham taleple ilgili endişeleri artırıyor. Brent petrol, küresel ekonomik yavaşlamaya ilişkin endişeler ve Çin'de artan Covid-19 vakalarının trader'ların risk iştahını azaltmasıyla dün 98 bandına kadar çekildi. Ham petrol ise 94 doları gördü. Yeni haftada düşüş eğilimi gösteren petrol piyasası akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturmuştu. Ve beklenen haber geldi. Peki 14 Temmuz Perşembe güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

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SON DAKİKA: BENZİNE İNDİRİM, OTOGAZA ZAM

Böylece benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 54 kuruş indirim geldi. Otogaz fiyatlarında ise beklenen olmadı ve indirimin aksine 30 kuruş zam geldi. Motorinde ise fiyat değişikliği olmadı.

MOTORİNE ÜST ÜSTE İNDİRİM YAPILMIŞTI

30 TL'ye kadar çıkan motorin fiyatına iki haftada 5,44 TL indirim yapılmıştı. 25 liranın altına gerileyen motorin son yapılan 84 kuruşluk zam ile yeniden 25 liranın üzerine yükselmişti.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (14 Temmuz Perşembe)

İSTANBUL
Motorin litre fiyatı 25,40 TL
Benzin litre fiyatı 23,66 TL
LPG litre fiyatı 10,97 TL

ANKARA
Motorin litre fiyatı 25,49 TL
Benzin litre fiyatı 23,76 TL
LPG litre fiyatı 10,87 TL

İZMİR
Motorin litre fiyatı 25,50 TL
Benzin litre fiyatı 23,28 TL
LPG litre fiyatı 10,60 TL

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PETROL PİYASASINDA BEKLENTİLER

ING analistlerinin paylaştıkları bir notta, “Uzun süreli resesyon korkuları piyasaya vurmaya devam ederken, doların gücü ve Çin'in bazı bölgelerindeki koronavirüs vakalarında artış piyasaya destek sağlamıyor” ifadeleri kullanılıyor.

Notta, “Brent şu anda aşırı satım bölgesinde ve piyasa temelleri son haftalarda gördüğümüz satışları açıklamaya yetmiyor. OPEC tarafından Salı günü yayınlanan yeni bir aylık tahmine göre, küresel arzda sıkılığın devam etmesi bekleniyor” bilgilerine yer veriliyor.

OPEC tahminlerine göre, büyük petrol tüketici ülkelerdeki iyileşen ekonomik performans ve Çin'de Covid-19'un kontrol altına alınması sayesinde gelecek yıl küresel talep 2,7 milyon varil/gün artarak 103 milyon varil/gün ortalamaya ulaşacak ve rekor kırmış olacak.

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PETROL PİYASASI EKONOMİK VE TEDARİK RİSKLERİ NEDENİYLE İP ÜZERİNDE YÜRÜYOR

Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol piyasasının tedaril endişesi ve resesyon olasılığı arasında ince ip üzerinde yürüdüğünü belirtti. IEA, yüksek fiyatlar ve halihazırda kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle talebin aşağı indiğini kaydetti.

IEA bugün açıkladığı raporda 2022 için talep görünümünü 200 bin varil/gün düşürdü. Kuruluş, 2022'de pertol talebinin 1,7 milyon varil/gün 99,2 milyon varil/güne, 2023'te ise 2,1 milyon varil/gün artarak 101,3 milyon varil/güne çıkmasını öngörüyor.

IEA, OPEC üreticileri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha fazla üretim için sınırlık kabiliyetleri olduğuna dikkat çekti. IEA'ya göre Rusya'nın ihracatı geçen Ağustos'tan beri en düşük seviyeye geriledi.


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