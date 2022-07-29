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Son dakika: Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! İndirimin ardından zam haberi! LPG fiyatlarına...

29.07.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili petrol fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Geçen hafta akaryakıt fiyatı için üst üste indirim ve zam haberleri gelmişti. Akaryakıt fiyatlarını araştıran vatandaşlar için kötü haber geldi. Cumartesi gününden geçerli olmak üzere LPG 30 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Peki 29 Temmuz Cuma güncel akaryakıt fiyatları ne oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! İndirimin ardından zam haberi! LPG fiyatlarına...

Akaryakıt fiyatları için vatandaşların merakla beklediği son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki hareketlilikle birlikte geçen haftalarda üst üste indirim haberi gelen akaryakıt fiyatları için yeni gelişme yaşandı. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 102,29 dolardan işlem görüyor. Bu hafta ABD ham petrolü yüzde 2'yi, Brent petrol ise yüzde 3'ü aşan kazanç sağladı. Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak. NTV'de yer alan habere göre, motorin fiyatlarına 30 Temmuz Cumartesi günü 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Benzin grubunda ise bir değişiklik beklenmiyor.

benzin

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİNDE FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor.

Benzinin litresi

ise ortalama 22,25 liradan satılıyor.

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