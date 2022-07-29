Son dakika: Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! İndirimin ardından zam haberi! LPG fiyatlarına...

Akaryakıt fiyatları için vatandaşların merakla beklediği son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki hareketlilikle birlikte geçen haftalarda üst üste indirim haberi gelen akaryakıt fiyatları için yeni gelişme yaşandı. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 102,29 dolardan işlem görüyor. Bu hafta ABD ham petrolü yüzde 2'yi, Brent petrol ise yüzde 3'ü aşan kazanç sağladı. Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak. NTV'de yer alan habere göre, motorin fiyatlarına 30 Temmuz Cumartesi günü 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Benzin grubunda ise bir değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİNDE FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor.

Benzinin litresi

ise ortalama 22,25 liradan satılıyor.

