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SON DAKİKA: Altın alacaklar dikkat, bu rakamlar telaffuz ediliyor! ‘Altın fiyatları için bu seviyenin üstü zor ancak…’ 3 analistten yıl sonu tahmini

22.06.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA: Altın ve dolar üzerinde Fed fiyatlaması devam ederken analistlerden değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Son olarak 3 ünlü analist altın fiyatlarına ilişkin yıl sonu tahminlerini paylaştı. Ekonomistler altın fiyatları için Aralık ayında bu diplerde olabileceğini belirterek rakam da paylaştılar. Peki, altın düşecek mi, yükselecek mi? İşte son dakika haberinin detayları ve anlık, canlı, güncel rakamlar…

SON DAKİKA: Altın alacaklar dikkat, bu rakamlar telaffuz ediliyor! ‘Altın fiyatları için bu seviyenin üstü zor ancak…’ 3 analistten yıl sonu tahmini

SON DAKİKA: ABD’de rekor kıran enflasyona faiz artışı ile yanıt veren Fed’in altın ve dolar fiyatları üzerindeki etkileri devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri para politikasına ilişkin sözle yönlendirmelerine devam ederken, artan resesyon endişeleri karşısında hükümet tarafı da olası politikaları kamuoyuyla paylaşıyor.

28 yılın en sert faiz artışının ardından Fed yetkilileri para politikasına yönelik açıklamalarına devam ederken son olarak Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in bir resesyona girilmesi riskini artırsa da yüksek enflasyonu aşağı getirmek için ne gerekiyorsa yapacağını açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Richmond'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Barkin, "Enflasyonu aşağı getirmek için ne gerekiyorsa yapacağımızı açıkça ortaya kolduk. Elbette bir resesyon riski var, ancak ekonomik görünümün normale daha yakına dönmesi olasılığı da var" dedi.

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FED ÜYESİNDEN HIZLI SIKILAŞMA ÇAĞRISI

NABE'nin düzenlediği bir webinarda da konuşan Barken, Fed'in Temmuz ayında yapılacak toplantıda faiz oranının 50 veya 75 baz puan artırmasının "oldukça uygun" olacağını da ifade etti. Barkin, "Powell'ın söyledikleri konusunda oldukça rahatım. Oldukça makul hissettiren bir faiz artırım aralığı verdi" dedi.

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"Yüzde 2 enflasyon hedefine hiçbir şeyi kırmadan yapabileceğimiz kadar hızlı geri gelmek istiyoruz" diye konuşan Barkin, Temmuz toplantısına kadar gerçekleşen enflasyona ve enflasyon bekleyişlerine odaklanacağını, talep tarafından gelecek işaretleri izleyeceğini de belirtti. Barkin, katıldığı etkinliklerin ardından gazetecilerine sorularını da yanıtladı ve ABD ekonomisinin geçtiğimiz 10 yılda yaşadığı istikrarlı büyüme, istihdam ve enflasyon hızlı bir şekilde dönemeyeceğini savundu.

İki yıllık bir sürenin oldukça istikrarsız olacağını öngören Barken, "Çok istikrarlı bir durumdan çok oynak bir duruma ve sonrasında yeniden istikrara dönmek bana çok olası gelmiyor" dedi.

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POWELL’IN KONUŞMALARI TAKİP EDİLECEK

Temmuz ayı sonrası atılacak adımların ABD ekonomisinin resesyona girip girmeyeceğine yönelik daha anlaşılır ipuçları vermesi beklenirken, Powell'ın yarınki konuşmasında bu döneme ilişkin yönlendirmelerde bulunacağı tahmin ediliyor.

DOLAR VE EURO

Bu gelişmelerle Dolar endeksi, FOMC üyelerinin şahin tarafta açıklamaları ve ABD tahvil getirilerinde genişlemeye rağmen, dün gün genelinde ekside işlem gördü. Endekslerde izlenen olumlu seyir risk algısının kısmen güçlenmesine etki ederek dolar kurunda satış yaratırken, G-10 para birimlerinin çoğunda dolara karşı değer kazancı oluştu. Gün içinde kısa süre 104 seviyesinin altına sarkan endeks 104.400 bölgesinde kapanış yaparken, gün içi kazanımlarının büyük kısmını geri veren euro/dolar hafif kazanımla 1.0530 seviyesinde kapanış yaptı. Dolar 22 Haziran Çarşamba günü 17,34 seviyesinden güne başlarken, euro da aynı dakikalarda 18,24 liradan değerleniyor.

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GRAM VE ONS ALTIN

Altının ons fiyatı ise dolarda yaşanan değer kaybı ve ABD hazine tahvil getirilerinde yükseliş sonucu günü kararsız bir seyirle geçirdi. 1,840 dolar seviyesinin üzerinde satışla karşılaşan ons altın fiyatı 1,830 dolar bölgesinde alım görürken, seansın sonlarına doğru daha çok satış görerek günün en düşük seviyelerinde günü bitirdi. Ons altın fiyatı şu sıralar 1827 dolarda kırmızı bölgede hareket ederken, altının gram fiyatı ise 1021 liradan güne başlamasının ardından 1019 liradan alıcı ile buluşuyor.

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YIL SONU ALTIN TAHMİNİ

Altın fiyatlarına ilişkin tahminler yatırımcılar tarafından araştırılırken Kıymetli Madenler Baş Analisti James Steel, StoneX Financial Ltd’den Rhona O’Connell ve HSBC Securities’den Suki Cooper’dan 3 yeni bir değerlendirmede yapıldı.
Suki Cooper, dördüncü çeyrekte altın fiyatının 1.750 dolara düşeceğini tahmin ettiğini söyledi ve şu değerlendirmede bulundu:

“Artan reel faizlerin talep üzerindeki etkisini görmeye başlamalıyız. Nihayetinde, enflasyonunun düştüğünü görmeye başlayacağız. Sonra altına olan bu uzun vadeli ilginin bir kısmının dağılmaya başladığını göreceğiz.”

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“FED SIKILAŞTIRMASI VE SAĞLAM BİR DOLAR, ALTIN FİYATLARI İÇİN AĞIRLIK OLACAK”

James Steel ise, şirketinin altın fiyatlarının yılın ikinci yarısında 1.800 doların altına düşeceği tahminin yineliyor. Ayrıca, yıl ortalamasının 1.820 dolar olacağı tahminini paylaşıyor. Reel faiz oranları yükselirken altının sadece mücadele etmeyeceğini söylüyor. Aynı zamanda ABD dolarının yüksek kalmasını ve değerli metal için ikinci bir ters rüzgâr yaratmasını beklediğini kaydediyor. Buna ek olarak analist, şu açıklamayı yapıyor:

“Devam eden Fed sıkılaştırması ve nispeten sağlam bir dolar, altının üstesinden gelmekte çok zorlanacağı iki ağırlık olacak.”

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"2000 DOLARIN ÜZERİ ZOR AMA..."

Rhona O’Connell da altında daha düşük fiyatlar öngörüyor. Bununla birlikte 1.800 doların altındaki herhangi bir düşüşün güçlü alım sinyalleri üretebileceğini belirtiyor. Ayrıca, fiyatların mevcut seviyelerde desteklenmesini sürdürebileceğini söylüyor. Analist, “Çin’deki Covid-19 kısıtlamaları, altın alımlarını önemli ölçüde azalttı. Bu, serbest bırakılmayı bekleyen çok sayıda bastırılmış talep olduğu anlamına geliyor. Altın fiyatlarının 2.000 doların üzerine çıktığını görmek zor ama ben Suki ve Jim kadar düşüş eğiliminde değilim” ifadelerini kullandı.


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