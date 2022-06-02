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Son dakika: Altın fiyatları yükselişe geçti! Gram altın için analistlerden flaş tahmin

02.06.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Gram altın fiyatı, altın ons fiyatı ve dolar/TL kuru hareketliliğine bağlı olarak hareket etmeye devam ediyor. Yatırımcılar artan fiyatlara karşı altın için düşecek mi yükselecek mi? sorularına yanıt arıyor. İşte altın fiyatları için dikkat çeken tahminler...

Son dakika: Altın fiyatları yükselişe geçti! Gram altın için analistlerden flaş tahmin

Ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatında yükseliş devam ediyor. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 985 liradan işlem görüyor. Altın gram fiyatı geçtiğimiz 20 Aralık’ta Kur Korumalı TL Mevduat sisteminin devreye alınmasından önce tüm zamanların rekorunu kırarak 1062 TL'ye kadar yükselmişti.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.858,60 dolardan işlem görüyor.

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GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Yurt içinde gram altın fiyatı son iki işlem gününde yükseliş kaydediyor. Haftaya 970 liradan başlayan gram altın 987 liraya kadar yükseldi. çıkarak sert yükseliş kaydetmişti. Salı günü gram altın 967 liraya düşmüştü.

ALTIN YÜZDE 45 ARTTI

2021 yılı ile 2022 yılı arasında meydana gelen fiyat değişiklikleri hakkında bilgiler veren kuyumcu Bayram Erdoğan, geçen yıla göre çeyrek altının yüzde 45 oranında artış gösterdiğini söyledi.

ALTIN DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatları için OANDA kıdemli analisti Jeffrey Halley yaptığı değerlendirmesinde, “Altının mayıs ayındaki performansı genel olarak hayal kırıklığı yarattı ve doların güçlenmesinin ilk işaretinde ani bir zayıflık gösterirken, dolar zayıflığı veya düşük ABD tahvil faizleri üzerinden önemli kazanımlar elde edemedi. Bu durum, her ikisi de tersine dönerse ileride daha fazla zayıflık olacağına dair bir uyarıdır. Doğu Avrupa’da gerilimlerde keskin bir artış olmadıkça altının aşağı yönlü düzeltmesinin haziranda devam edebilir” ifadelerini kullandı.

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GRAM ALTIN FİYAT TAHMİNİ

Gram altının şu anda önemli bacağı olan Dolar/TL’de yükselişin başladığını söyleyen Ekononist Tuna Kaya, bu etkiyle gram altının yükselişinin devam ettiğini kaydediyor. Kaya, “İlk destek bölgesi 960 TL, direnç ise 988 TL seviyesinde bulunuyor. Bu aşılırsa 1.000 TL olur. Bu da aşarsa 1.020 TL seviyesine gelir. Fed faiz artırımlarını durdurursa altında yükseliş daha fazla tetiklenecek. Yatırımcıların enflasyondan korunmak için gram altın almaları lehlerine olur” dedi.

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DOLARDAN KAÇAN ALTINA SIĞINACAK

Ekonomist Devrim Akyıl ise haziran ayının önemine dikkat çekerek, Dolar/TL için 16,40 TL’nin kısa vadede kritik bir alan olduğunu, ancak trendin kuvvetli bir şekilde yukarı doğru devam ettiğini belirtiyor. Ekonomiste göre, Dolar/TL’de yukarı yönlü bir sıçrama olmadan müdahale biraz zor. Devrim Akyıl, 18,40 seviyesinden sonra doları 23,50 seviyesinin beklediğini iddia ediyor. Ekonomiste göre, bu ortamda, en çok sığınılacak ürün fiziki gram altın. Devrim Akyıl, gram altında ise 1.160 TL seviyesini işaret ediyor.”

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gram altın çeyrek altın
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