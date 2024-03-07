SON DAKİKA: Altın fiyatlarında çifte rekor! Gram altın ons altın gaza bastı: Kuyumcu önünde sıra oluştu, ‘Kapalıçarşı’ya koşarak gitsek 3 liralık fark oluyor…’

Son dakika haberi… Altın fiyatlarında sert yükseliş! Fed Başkanı Powell, ekonominin genel olarak beklendiği gibi seyretmesi halinde, bu yılın bir noktasında politika kısıtlamalarını azaltmaya başlamanın muhtemelen uygun olacağını ancak ekonomik görünümün belirsiz ve yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru devam eden ilerlemenin garanti olmadığını ifade etti.

HEM ONS HEM GRAM ALTINDA REKOR

Powell’ın açıklamaları ons altın fiyatları için rekor seviyeyi getirdi. Altının ons fiyatı 2.161 doların üzerine çıkarak tarihi zirveyi gördü. Dolar endeksi 1 ayın en düşük seviyesine gerilese de yurt içinde dolar/TL kurunun ve ons altının yükselişi gram altın fiyatları için destek oluşturdu. Böylece altının gram fiyatı 2.210 liranın üzerine hızlı bir şekilde yükselerek rekor kırdı.

KUYUMCU EKRAN ARASI YÜZDE 7’LİK FARK

Piyasalarda yaşanan hareketliliğe ilişkin Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, “Kapalıçarşı’ya ya da kuyumcuya yürüyerek değil, koşarak gitsek arada 3 lira fark ediyor. Öyle bir gün yaşadık Kapalıçarşı’da. Fark da açılmış durumda. Kapalıçarşı’ya gittiğimizde 2300 liranın üzerinde 1 gram altın alabiliyoruz. Yüzde 7’ye yakın bir farklılık oluştu” yorumunu yaptı.

İşte Şirin Sarı’nın altın fiyatlarına ilişkin beklentileri…

YÜKSELİŞE GEÇİNCE YATIRIMCI KUYUMCUYA KOŞTU

“Kuyumcular ve dövizcilerin önünde sıra oluştu. Tabii ki döviz ihtiyacını karşılayamayanlar bu sefer altına yöneldiler ve altındaki farkta ister istemez bankalar arası piyasadan ayrışmış oldu. Tabii ki seçim öncesinde bu alışkanlığı ve davranış tanıyoruz aslında.

Bir önceki seçimde de geçen yılda da biliyorsunuz döviz ve altın tarafında farklılıklar açılmıştı. Bu alışkanlık belki insanları oraya itti ama merkez bankası tarafına da baktığımızda tabii mevduat faizleri yüksek yüzde 56 seviyelerinde yıllık bazda baktığımızda ama yine de şu an mevcut var olan enflasyonu karşılamıyor ya da mevcut piyasanın beklendiği, beklediği dolar artışı karşılığını sağlamadığı için belki de insanlar böyle bir davranış içerisine girmiş olabilirler.

ALTINDA DONALD TRUMP RİSKİ

Bu hafta Amerika’da bir ön seçim vardı. Dün süper salı olarak ifade etmişlerdi. Trump ve Biden bu noktada ön planda ve Trump riski aslında yaklaşıyor. Trump= risk demek dünya gündemi açısından ve ekonomisi açısından Trump’ın seçilme ya da Biden'la artık karşı karşıya geleceği kesinleşmiş oldu. O yüzden birçok risk barındırıyor aslında. 2024 o yüzden beklentimizden daha hızlı yükselmeye başladı altın ama zaman zaman düşüşler gelecektir.

“2024'TE ONS ALTINI DAHA FAZLA KONUŞACAĞIZ”

Bu haftaki kapanış önemli olacak. 2.100 üzerinde mi olacak? 2.100 altında kapanırsa altın almak isteyenler için bir fırsat oluşabilir. Globalde ons altının düşüşü ile beraber ama 2024’te ons altının daha fazla konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor.”







