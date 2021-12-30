FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Altın hesaplarından TL’ye dönen nasıl kazanacak? İşte yeni sistemin tüm detayları

Son dakika: Altın hesaplarından TL’ye dönen nasıl kazanacak? İşte yeni sistemin tüm detayları

30.12.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sisteminin açıklanmasının ardından dün açıklanan kararla, altın hesabını Türk Lirası mevduat hesaplarına çevirenlere Merkez Bankası destek verecek. Altın hesabından TL hesabına geçiş yapacak olan vatandaşların ne kazanacağı merak konusu oldu. İşte altınla ilgili yeni düzenlemenin detayları...

Son dakika: Altın hesaplarından TL’ye dönen nasıl kazanacak? İşte yeni sistemin tüm detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yürürlüğe girdiğini duyurduğu 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' sisteminin ardından 'altın mevduatları' için de benzer hamle yapıldı. Resmi Gazete'de yaymlanan düzenlemeye göre; altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılım hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanacak.

Altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin detaylar belli oldu. İşte detaylar...

altin

Söz konusu yeni desteğe ilişkin en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:

Soru 1: Altın hesaplarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü kimler yararlanabilecek?

Cevap: Yurt dışında işçi, serbest meslek müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler bu sistemden faydalanabilecek. Tüzel kişiler bu sisteme dahil olamayacak.

- Soru 2: Hesaplar hangi vadelerde açılabilecek?

Cevap: Hesaplar 3, 6 ve 12 aylık vadelerde olabilecek.

- Soru 3: Katılım bankaları da bu sisteme dahil olacak mı?

Cevap: Katılım bankaları da sisteme dahil olup, uygulama katılım bankacılığı esasları çerçevesinde işleyecektir

iStock-1053404290

Soru 4: Hesaptan elde edilen getiri ne olacak?

Cevap: Vade sonuna kadar beklendiğinde, hesaba banka tarafından faiz işletilecek. Vadede altın fiyatı vade başına göre daha yüksek gerçekleşirse, faiz dışında kalan fark Merkez Bankasınca hesap sahibine ödenecek. Dolayısıyla vade sonuna kadar beklendiğinde hesap sahibi en az faiz düzeyinde getiriyi garanti etmiş olacak ve altın fiyatlarındaki düşüşten etkilenmeyecek, altın fiyatlarında artış olması halinde de bu artıştan faydalanmış olacaktır.

Katılım bankacılığında ise kar payı katılım bankacılığı esasları çerçevesinde belirlenerek hesaplara eklenecektir. Vade sonunda hesap sahibinin katılma hesabına kar payı ilave edilecektir. Böylelikle katılma hesabı sahipleri altın fiyatlarındaki düşüşten etkilenmeyecek, altın fiyatlarında artış olması halinde bu artıştan katılım bankacılığı esasları çerçevesinde getiri elde edebilecektir.

iStock-1333770972

- Soru 5: Vadeden önce hesaptan çekim yapılır mı?

Cevap: Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde ve çekim yapılan tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen gram altının Türk lirası karşılığı alış fiyatının hesabın açıldığı tarihteki fiyattan yüksek olması durumunda, hesap sahibine herhangi bir fark ödenmeyecek. Çekim yapılan tarihte ilan edilen fiyatın hesabın açıldığı tarihteki fiyattan düşük olması durumunda ise hesap düşük olan fiyata göre güncellenerek hesap sahibine ödenecektir.

- Soru 6: Sisteme giriş için belli bir tarih var mı? Sisteme birden fazla giriş-çıkış olabilir mi?

Cevap: 28 Aralık'ta mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek. Bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesapları, belirtilen destekten bir defaya mahsus faydalanabilecek. Bir hesap sahibi birden fazla hesap ile sisteme dahil olabilecek.

- Soru 7: Mevduat sahibi için faiz oranı, katılma hesabı sahibi için kar payı nasıl belirlenecek?

Cevap: Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (yüzde 14) altında olamayacak. Katılma hesabının kar payı getirisi vade sonunda katılım bankacılığı esasları çerçevesinde belirlenecektir.

- Soru 8: Bu ürüne geçiş için her bankaya başvurulabilecek mi?

Cevap: Sisteme dahil olan tüm bankalara başvuru yapılabilecek.

iStock-1317834130

- Soru 9: Dönüşüm ve vade sonu fiyatları nedir?

Cevap: Altın hesaplarında bulunan altının Türk lirasına çevrildiği gün ve hesabında vadesinde saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen 995/1000 veya 1000/1000 saflıktaki gram altının Türk lirası karşılığı alış fiyatlarıdır.

- Soru 10: Halihazırda altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarının sisteme dahil olması için gerçek kişilerin başvuruda mı bulunması gerekecek, yoksa otomatik olarak geçiş yapılacak mı?

Cevap: Bireysel bankacılık işlemi olduğu için tasarruf sahibinin bankaya başvuru yapması gerekecek. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci el araba fiyatları ile ilgili zaman verdi! Yüzde 50 düşecek…İkinci el araba fiyatları ile ilgili zaman verdi! Yüzde 50 düşecek…
PARTNER"Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!""Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!"
Emekli zammı 2022'de ne olacak? Emekli zammı 2022'de ne olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uyarı geldi, okullar tatil edildi! "Beklenen hadiseler, sıradan değil"

Uyarı geldi, okullar tatil edildi! "Beklenen hadiseler, sıradan değil"

Cumhurbaşkanı 'müjde' diyerek duyurdu! "Öğretmenlerimizin hak ettiği..."

Cumhurbaşkanı 'müjde' diyerek duyurdu! "Öğretmenlerimizin hak ettiği..."

Bakan Nebati'den döviz kuru açıklaması: Bütün yolları kapattık

Bakan Nebati'den döviz kuru açıklaması: Bütün yolları kapattık

Üst limit yükseltildi! Karar Resmi Gazete'de

Üst limit yükseltildi! Karar Resmi Gazete'de

Ünlü ekonomistten çarpıcı 2022 yorumu: Uçacak

Ünlü ekonomistten çarpıcı 2022 yorumu: Uçacak

2022 emekli ve memur zammı belli oldu mu?

2022 emekli ve memur zammı belli oldu mu?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Emekli maaşlarına yüzde 50'lik zam açıklaması! AK Partili isim duyurdu…

Emekli maaşlarına yüzde 50'lik zam açıklaması! AK Partili isim duyurdu…

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Fiyatlar değişti, ikinci el durdu! Stokçular şokta! 100 bin lira…

Fiyatlar değişti, ikinci el durdu! Stokçular şokta! 100 bin lira…

Maaş bordroları değişiyor! Fark belli oldu! 892 TL…

Maaş bordroları değişiyor! Fark belli oldu! 892 TL…

Memur ve emekli zammı için önemli açıklama

Memur ve emekli zammı için önemli açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.