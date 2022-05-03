Son dakika: Altın ve dolarda Fed fiyatlaması başladı! ‘Ezberleri bozacak’ diyen İslam Memiş’ten ‘tuzak’ uyarısı geldi

Son dakika: Altın ve dolar fiyatlarını yakından ilgilendiren toplantı bugün başlayacak. ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını 2 gün sürecek toplantılar sonrasında açıklayacak. Piyasaların gözü Fed Başkanı Jerome Powell’dan gelecek açıklamalara çevrilirken, bankanın faizleri 50 baz puan arttıracağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda ise Fed 22 yılın en sert faiz artışına imza atmış olacak.

Bunun yanında bir sonraki toplantılarda 75 baz puan faiz artırım söylemleri de gelmeye başladı. Özellikle yılın ikinci yarısında Fed'in bilanço küçültme adımlarıyla piyasadan likidite çekmeye başlaması bekleniyor.

Analistler Fed'in çizeceği yol haritasının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederken dolar ve altın üzerinde fiyatlamalar başladı. Küresel piyasalarda altın fiyatlarında yaklaşan Fed toplantısının baskısı hissedilirken, Nisan ayında ocaktan bu yana ilk kez aylık düşüş kaydeden ons altın mayıs ayına da düşüşle başladı. Spot altının onsu 1854 dolar seviyesini test etti. Gram altın da yurtiçi piyasalarının Ramazan Bayramı nedeniyle kapalı olduğu günde 890 liranın altına çekildi.

DOLAR VE EURO

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 14,8841'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 14,8870 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 15,6280'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 18,6290'dan satılıyor.

Dolar endeksi, bugün önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 103,4'te dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,0510 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı politika faizi kararı öncesinde tahvil piyasalarında devam satış baskısının doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini bildirerek, söz konusu durumla birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin dün 3 Aralık 2018 haftasından bu yana ilk kez yüzde 3 seviyesini aştığını dile getirdi.

"MEVCUT ORTAMDA DOLARIN AÇIKÇA ÜSTÜNLÜĞÜ VAR"

Nordea Bank Piyasa Stratejileri Birimi Başanalisti Niels Christensen, döviz piyasalarındaki mevcut havanın dolar için oldukça olumlu olduğunu söyledi. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın, özellikle Avrupa'da ekonomik görünüm açısından yüksek belirsizliğe neden olmaya devam ettiğini belirten Christensen, "Şu anda dünyanın her yerinde enflasyon baskıları yüksek seyrediyor ve merkez bankaları, salgın esnasında benimsenen gevşek para politikasını normalleştirmeye istekli. Şahin sinyaller gönderen ve önce hareket eden merkez bankalarının para birimleri iyi desteklenirken, adım atmakta geciken merkez bankalarının para birimleri zayıflıyor ve savunmasız kalıyor. Fed ve dolar önce hareket eden grupta..." diye konuştu.

Christensen, Fed'in likiditeyi çekmeye başladığını ve yolun devamına ilişkin de agresif faiz artırımı sinyali verdiğini anımsatarak, ECB'nin her ne kadar sıkı para politikasına geçiş işaretleri verse de Rusya-Ukrayna savaşında barış sağlanmadığı müddetçe euronun kırılgan kalmayı sürdüreceğini vurguladı.

Christensen ayrıca tüm gelişmeler değerlendirildiğinde mevcut ortamda doların açıkça üstünlüğü olduğunu da sözlerine ekledi.

PETROL FİYATLARI

Dün 108,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 düşüşle 107,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 104,86 dolardan alıcı buldu.

Çin'de devam eden karantina süreci ve petrol ihtiyacında oluşan düşüşün petrol fiyatları üzerindeki baskısı sürüyor. Dün bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) Enerji Bakanları Rus petrol ithalatına aşamalı ambargo ihtimalini görüştü. Almanya'nın Rus petrolüne karşı ambargo kararını desteklemeye hazır olduğunu duyurması petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlıyor. Avrupa Komisyonu'nun bu hafta Rus petrolünün ithalatına yönelik bir ambargo da dahil olmak üzere yeni bir AB yaptırım paketi önermesi bekleniyor. Yatırımcılar, Amerikan Petrol Enstitüsü'nün açıklayacağı ABD ham petrol arzı verilerini bekliyor.

“FED EZBERLERİ BOZACAK”

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş 2020 yılında başlayan enflasyon rüzgârının 2023 ortalarına kadar devam edeceğini ifade etti. Memiş, “Altın düşer mi, yükselir mi?” sorusunun cevabını arayan yatırımcıya, “Fed sonrası piyasalarda bir tuzak oluşacak. Fed ezberi bozulacak. Altın çakılır diye beklemeyin. 50 baz puan artırım yapılacağı neredeyse kesinleşti. Bu durumda emtia fiyatları çakılacak, dolar endeksi düşecek şeklindeki beklentiler boşa çıkabilir. Emtia fiyatlarında sert düşüşle Fed fiyatlaması daha bugünden başladı” ifadelerini kullandı.



