FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Altın ve dolarda Fed fiyatlaması başladı! ‘Ezberleri bozacak’ diyen İslam Memiş’ten ‘tuzak’ uyarısı geldi

Son dakika: Altın ve dolarda Fed fiyatlaması başladı! ‘Ezberleri bozacak’ diyen İslam Memiş’ten ‘tuzak’ uyarısı geldi

03.05.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın ve dolar fiyatı üzerinde etkili olacak ve tüm dünyanın merakla beklediği Fed’in 2 gün sürecek faiz toplantısı bugün başlıyor. Piyasalar 50 baz puanlık faiz artışı ihtimalini şimdiden fiyatlamaya başladı. Ons altın ve gram altın kritik seviyelerin altına çekildi. Dolar ve Euro ise sakin seyrini koruyor. Peki 3 Mayıs Salı günü Gram altın ne kadar? Bugün dolar kaç TL? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte piyasalara ilişkin anlık, canlı, güncel rakamlar...

Son dakika: Altın ve dolarda Fed fiyatlaması başladı! ‘Ezberleri bozacak’ diyen İslam Memiş’ten ‘tuzak’ uyarısı geldi

Son dakika: Altın ve dolar fiyatlarını yakından ilgilendiren toplantı bugün başlayacak. ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını 2 gün sürecek toplantılar sonrasında açıklayacak. Piyasaların gözü Fed Başkanı Jerome Powell’dan gelecek açıklamalara çevrilirken, bankanın faizleri 50 baz puan arttıracağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda ise Fed 22 yılın en sert faiz artışına imza atmış olacak.

iStock-170617884

Bunun yanında bir sonraki toplantılarda 75 baz puan faiz artırım söylemleri de gelmeye başladı. Özellikle yılın ikinci yarısında Fed'in bilanço küçültme adımlarıyla piyasadan likidite çekmeye başlaması bekleniyor.

Analistler Fed'in çizeceği yol haritasının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederken dolar ve altın üzerinde fiyatlamalar başladı. Küresel piyasalarda altın fiyatlarında yaklaşan Fed toplantısının baskısı hissedilirken, Nisan ayında ocaktan bu yana ilk kez aylık düşüş kaydeden ons altın mayıs ayına da düşüşle başladı. Spot altının onsu 1854 dolar seviyesini test etti. Gram altın da yurtiçi piyasalarının Ramazan Bayramı nedeniyle kapalı olduğu günde 890 liranın altına çekildi.

DOLAR VE EURO

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 14,8841'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 14,8870 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 15,6280'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 18,6290'dan satılıyor.

iStock-877278338

Dolar endeksi, bugün önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 103,4'te dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,0510 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı politika faizi kararı öncesinde tahvil piyasalarında devam satış baskısının doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini bildirerek, söz konusu durumla birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin dün 3 Aralık 2018 haftasından bu yana ilk kez yüzde 3 seviyesini aştığını dile getirdi.

"MEVCUT ORTAMDA DOLARIN AÇIKÇA ÜSTÜNLÜĞÜ VAR"

Nordea Bank Piyasa Stratejileri Birimi Başanalisti Niels Christensen, döviz piyasalarındaki mevcut havanın dolar için oldukça olumlu olduğunu söyledi. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın, özellikle Avrupa'da ekonomik görünüm açısından yüksek belirsizliğe neden olmaya devam ettiğini belirten Christensen, "Şu anda dünyanın her yerinde enflasyon baskıları yüksek seyrediyor ve merkez bankaları, salgın esnasında benimsenen gevşek para politikasını normalleştirmeye istekli. Şahin sinyaller gönderen ve önce hareket eden merkez bankalarının para birimleri iyi desteklenirken, adım atmakta geciken merkez bankalarının para birimleri zayıflıyor ve savunmasız kalıyor. Fed ve dolar önce hareket eden grupta..." diye konuştu.

iStock-910730068

Christensen, Fed'in likiditeyi çekmeye başladığını ve yolun devamına ilişkin de agresif faiz artırımı sinyali verdiğini anımsatarak, ECB'nin her ne kadar sıkı para politikasına geçiş işaretleri verse de Rusya-Ukrayna savaşında barış sağlanmadığı müddetçe euronun kırılgan kalmayı sürdüreceğini vurguladı.

Christensen ayrıca tüm gelişmeler değerlendirildiğinde mevcut ortamda doların açıkça üstünlüğü olduğunu da sözlerine ekledi.

PETROL FİYATLARI

Dün 108,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 düşüşle 107,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 104,86 dolardan alıcı buldu.

iStock-1294735124

Çin'de devam eden karantina süreci ve petrol ihtiyacında oluşan düşüşün petrol fiyatları üzerindeki baskısı sürüyor. Dün bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) Enerji Bakanları Rus petrol ithalatına aşamalı ambargo ihtimalini görüştü. Almanya'nın Rus petrolüne karşı ambargo kararını desteklemeye hazır olduğunu duyurması petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlıyor. Avrupa Komisyonu'nun bu hafta Rus petrolünün ithalatına yönelik bir ambargo da dahil olmak üzere yeni bir AB yaptırım paketi önermesi bekleniyor. Yatırımcılar, Amerikan Petrol Enstitüsü'nün açıklayacağı ABD ham petrol arzı verilerini bekliyor.

“FED EZBERLERİ BOZACAK”

iStock-1264928464

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş 2020 yılında başlayan enflasyon rüzgârının 2023 ortalarına kadar devam edeceğini ifade etti. Memiş, “Altın düşer mi, yükselir mi?” sorusunun cevabını arayan yatırımcıya, “Fed sonrası piyasalarda bir tuzak oluşacak. Fed ezberi bozulacak. Altın çakılır diye beklemeyin. 50 baz puan artırım yapılacağı neredeyse kesinleşti. Bu durumda emtia fiyatları çakılacak, dolar endeksi düşecek şeklindeki beklentiler boşa çıkabilir. Emtia fiyatlarında sert düşüşle Fed fiyatlaması daha bugünden başladı” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gıda fiyatlarını düşürecek hal yasasında detaylar netleşiyor! Bu kez tüm kurumlar harekete geçtiGıda fiyatlarını düşürecek hal yasasında detaylar netleşiyor! Bu kez tüm kurumlar harekete geçti
Fed, 22 yılın en sert faiz kararını verecekFed, 22 yılın en sert faiz kararını verecek
Halkbank'tan düşük faizli kredi desteği! Bakan Nebati duyurdu...Halkbank'tan düşük faizli kredi desteği! Bakan Nebati duyurdu...
Anahtar Kelimeler:
Fed
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok internette evli kadınlarla...

Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok internette evli kadınlarla...

Sabriye cesur pozlarıyla şaşkına çevirdi

Sabriye cesur pozlarıyla şaşkına çevirdi

Emekli ve memurun enflasyon zammı ne olacak?

Emekli ve memurun enflasyon zammı ne olacak?

Gram altın 900 liranın altına geriledi!

Gram altın 900 liranın altına geriledi!

3600 ek gösterge için geri sayım!

3600 ek gösterge için geri sayım!

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberde!

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberde!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Görenler baba-kız zannetti! “O benim çocuğum değil”

Görenler baba-kız zannetti! “O benim çocuğum değil”

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

Sevgilisi seks bebeği! “Cinsel hayatımız harika”

Sevgilisi seks bebeği! “Cinsel hayatımız harika”

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.