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SON DAKİKA: Altın ve petrol fiyatları için şoke eden rakamları paylaştılar: Fransız dev banka ‘yıkıma yol açacak’ diyerek uyardı

17.06.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA: Altın, dolar ve petrol fiyatları Fed sonrasında yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ediyor. Dolar/TL kuru haftanın son işlem gününde yükselişe geçerken, gram altın fiyatı ons altın fiyatındaki düşüşten etkilendi. Emtia fiyatları için tahminler art arda yapılırken altın ve petrol için son değerlendirme Fransa’nın dev bankası SocGen’den geldi. Banka bu yıl ve gelecek yıl için altın ve petrol fiyat tahminini açıkladı. İşte piyasalara ilişkin son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: Altın ve petrol fiyatları için şoke eden rakamları paylaştılar: Fransız dev banka ‘yıkıma yol açacak’ diyerek uyardı

SON DAKİKA: Altın ve dolar Fed faiz kararı sonrasında hareketli günler geçiriyor. Küresel piyasalar, sıkılaştırıcı para politikalarının resesyon endişelerini artırmasıyla negatif seyrediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü 28 yılın ardından ilk defa 75 baz puanlık faiz artışı yapması ve şahin politikaların devam edeceğine ilişkin sözle yönlendirmelerde bulunması sonrası piyasalarda resesyon fiyatlaması güçleniyor.

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Söz konusu endişeler küresel pay piyasalarında satış baskısını artırırken, tahvil piyasalarında da oynaklığın sürdüğü görülüyor. Hafta içinde son yılların en yüksek seviyesine çıkan ABD tahvil faizleri Fed'in kararlarının ardından sınırlı da olsa gerilerken, bazı varlıklarda getiri eğrisi terse dönerek ülke ekonomisinin resesyon girebileceğine işaret ediyor. Ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranının ise yüzde 5,78 ile Kasım 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkması ve konut satışlarının mayısta beklentilerden fazla gerilemesi de resesyon ihtimalini destekliyor.

ALTIN VE DOLAR FİYATLARI

Bu gelişmelerle yurt içinde Dolar/TL dün yüzde 0,4 artışla 17,3032'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,32 liranın üzerinde işlem görüyor. Euro/TL ise euro/dolar paritesindeki düşüşün etkisiyle yüzde 0,4 civarı düşüşte ve hemen 18,20'nin üzerinde değerleniyor.

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Ons altın fiyatı ise dünya genelinde merkez bankalarının sıkılaşmacı politikalarının küresel büyüme üzerinde yarattığı endişeler nedeniyle haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Altının ons fiyatı haftanın son işlem gününde 1846 dolardan işlem görüyor. Gram altın fiyatı ise dolar kurundaki yükselişe rağmen küresel piyasada altın fiyatlarının gerilemesine ayak uydurarak 1032 liradan açılmasının ardından şu sıralar 1027 liradan satışa sunuluyor.

FRANSIZ DEV BANKADAN ALTIN TAHMİNİ

Yatırımcılar altın fiyatlarına ilişkin tahminleri araştırırken Fransız yatırım bankası Societe Generale’deki (SocGen) emtia analistlerinden kritik bir açıklama geldi. Banka son yayımladığı emtia görünümünde altın fiyatları tahminlerini yükselttiler. Ons altının 2022’nin üçüncü çeyreğine kadar ortalama 2 bin 100 dolar civarında olacağını ifade eden analistler bununla birlikte, yılın ikinci çeyreğine kadar 1.800 dolara kadar gerileme olabileceğini belirtiyorlar.

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SOCGEN’E GÖRE ALTIN FİYATLARI GELECEK YIL DÜŞECEK

Bununla birlikte SocGen, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden kaynaklanan jeopolitik belirsizliğin altının güvenli liman cazibesini desteklemeye devam edeceğini söylüyor. Son olarak, Fransız bankası artan hisse senedi piyasası oynaklığının altın fiyatını yıl boyunca daha da yükselteceğini öngörüyor. Ancak analistler, daha yüksek altın fiyatlarının uzun vadede sürdürülebilir olmayacağını kaydediyor. Banka, enflasyon baskılarının soğuması ve jeopolitik gerilimlerin hafiflemeye başlamasıyla, altın fiyatlarının gelecek yılın sonuna kadar 1.600 dolara düşeceğini tahmin ediyor.

PETROL TAHMİNİ

SogGen, petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara ve hatta varil başına 200 dolara kadar yükselme potansiyelini görüyor. Bu yüzden artan fiyatlar konusunda şahinliğini koruyor. Analistler, bu fiyatların sürdürülebilir olmayacağını ve nihayetinde talep yıkımına yol açacağını da sözlerine ekliyor. Bu kapsamda şu açıklamayı yapıyorlar:

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“Üçüncü çeyrek için petrol için tahminimiz 130 dolar/varil. İleriye dönük ürün çatlaklarına dayanarak, varil başına eşdeğer ürün fiyatı endişe verici bir şekilde 200 dolar/varil’e yakın. 150 dolar/varillik yukarı yönlü riskimiz geçerse, ürün fiyatlarının bu fiyat seviyesini kolayca aşması mümkün. Ancak, bu kesinlikle ürün talebinin yok olmasına neden olur.”


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