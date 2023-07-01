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SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişecek, zam yolda: Salı gününden itibaren...

01.07.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika benzin ve motorin haberi... Döviz ve petrol fiyatlarında yaşanan değişimler sonrasında araç sahipleri akaryakıt fiyatlarına zam gelip gelmediğini araştırıyor. Sektör temsilcilerinden gelen son bilgilere göre benzine zam yolda. Zammın salı gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi. İşte son dakika akaryakıt haberinin detayları...

SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişecek, zam yolda: Salı gününden itibaren...

Benzin, motorin ve LPG başta olmak üzere akaryakıt fiyatları, petrol ve dolar kuruna göre değişmeye devam ederken araç sahiplerini yakından ilgilendiren son dakika haberi geldi. Artan döviz fiyatları sonrasında akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geliyor.

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SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN BENZİNE...

Sektör temsilcileri, benzine zam geleceğini belirtti. Foreks Haber'e göre salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2,11 TL zam gelecek.

MOTORİN VE LPG'DE ZAM YOK

Zammın sadece benzine geleceği motorin ve LPG'de fiyat değişikliği beklenmiyor.

ZAM SONRASI FİYATLAR

Gelecek zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 26,19, Ankara 26,64, İzmir'de 24,56 TL'ye yükselicek.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

İstanbul 24,08 TL

Ankara 24,53 TL

İzmir 24,56 TL

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 23,87 TL

Ankara 24,32 TL

İzmir 24,44 TL


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benzin LPG motorin

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