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SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Tabela yine değişiyor... Otogaza zam geliyor (2 Ekim 2023 güncel benzin-mazot-otogaz fiyatı)

02.10.2023 09:46 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik araç sürücüleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Son olarak otogaz (LPG) ile ilgili bir gelişme yaşandı. Buna göre; otogaza 69 kuruşluk bir zam geliyor. Peki benzin fiyatı ve mazot fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? Güncel otogaz (LPG) fiyatı ne kadar? İşte 2 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Tabela yine değişiyor... Otogaza zam geliyor (2 Ekim 2023 güncel benzin-mazot-otogaz fiyatı)

Son dakika haberi: Otogaza zam mı geliyor? Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Son gelen bilgilere göre tabela yeniden değişiyor. Peki 2 Ekim Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları ne kadar İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin-mazot-otogaz (LPG) fiyatı ne kadar? İşte otogaza zam haberinin detayları...

BENZİN VE MOTORİNDE SON DURUM

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 40.08 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36.66 liradan satılıyor.

SON DAKİKA: OTOGAZA ZAM

Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda 69 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

2 EKİM 2023 PAZARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 36,66 TL
Motorin: 40,08 TL
LPG (Otogaz): 17,33 -17,78 TL

ANKARA
Benzin: 37,26 TL
Motorin: 40,68 TL
LPG (Otogaz): 17,75 TL

İZMİR
Benzin: 37,36 TL
Motorin: 40,80 TL
LPG (Otogaz): 17,40 TL

MOTORİN

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Anahtar Kelimeler:
Otogaz Akaryakıt

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