SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Tabela yine değişiyor... Otogaza zam geliyor (2 Ekim 2023 güncel benzin-mazot-otogaz fiyatı)

Son dakika haberi: Otogaza zam mı geliyor? Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Son gelen bilgilere göre tabela yeniden değişiyor. Peki 2 Ekim Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları ne kadar İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin-mazot-otogaz (LPG) fiyatı ne kadar? İşte otogaza zam haberinin detayları...
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 40.08 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36.66 liradan satılıyor.
Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda 69 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
İSTANBUL
Benzin: 36,66 TL
Motorin: 40,08 TL
LPG (Otogaz): 17,33 -17,78 TL
ANKARA
Benzin: 37,26 TL
Motorin: 40,68 TL
LPG (Otogaz): 17,75 TL
İZMİR
Benzin: 37,36 TL
Motorin: 40,80 TL
LPG (Otogaz): 17,40 TL