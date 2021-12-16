Son Dakika: Asgari ücret belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde elli zammı açıkladı

Son dakika haberi: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısı sona erdi. Milyonların merakla beklediği yeni yıldaki asgari ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda yapılan ankette çalışan kesimin beklentisi 3700 - 4000 arasında olurken işverenin beklentisinin ise 3 bin 500 olduğu açıklanmıştı. Ancak TÜİK’in açıkladığı resmî enflasyon olan yüzde 21 zammın üzerine neler yapılabileceğini çalıştıklarını belirten işveren temsilcisi TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, 3 bin 500 TL’yi geçtiklerini söylerken, işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay da işçinin kırmızı çizgisinin 4 bin lira olduğunu belirtmişti.

2022 YILI ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022’de uygulanacak asgari ücrete ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri de katıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantısının ardından kameralar karşısında geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak asgari ücreti açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretin 2022'de net 4250 lira olmasına karar verildiğini duyurdu.

BAKAN NEBATİ DUYURMUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız" demişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÇALIŞANLAR MAĞDUR EDİLMEYECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi kurmaylarının parolası ‘vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz’ olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret konusunda çalışanların mağdur edilmeyeceğini sık sık dile getirirken en umut veren açıklamayı AK Parti Grup Toplantısı’nda yapmıştı. Erdoğan "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız" diye konuşmuştu. Cumhurbaşkanı’nın bu açıklaması anketlerden çıkan ağırlıklı talep ve iş dünyasının işaret ettiği rakamların üzerinde bir artış olarak yorumlanmıştı.

ANKET SONUÇLARI YAYIMLANMIŞTI

Asgari ücret tespit komisyonunun çalışmaları 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıyla başlamıştı.

Toplantıda bakanlığın hazırladığı anketin sonuçları da yayımlanmıştı.

Buna göre yeni dönem asgari ücret beklentilerini tespit etmek amacıyla yapılan araştırma kapsamında Türkiye genelinde 26 ilde 604 işveren ve yönetici, 2500 işçi ile görüşüldü.

Saha uygulamasında kantitatif araştırma yöntemi ve bu yöntemin yüz yüze tekniği kullanıldı.

İmalat sanayi, tekstil, taşımacılık, inşaat, tarım, sağlık, turizm, madencilik gibi sektörlerin de aralarında olduğu 19 farklı sektörden işletmeci ile görüşme yapıldı.

Ankete göre işverenlerin 2022 yılından ihtiyatlı bir iyimser beklenti içerisinde olduğu görüldü.

Katılımcıların yüzde 34’ü yeni dönem asgari ücret ne kadar olmalı sorusuna 3 bin 501 ile 3 bin 750 TL arasında cevabını vererek en yüksek oranı oluşturdu.

Bu rakamı yüzde 19,3 ile 3 bin 251 TL ile 3 bin 500 TL arasında olmalı diyenler, yüzde 13,7 oranı ile de 3 bi 751 TL ile 4 bin TL arasında olmalı diyenler izledi.

Asgari ücretin artırılması işten çıkarmalara yol açar mı sorusuna katılımcıların yüzde 74,3’ü evet yanıtını verirken yüzde 25,7’si ise hayır yanıtını verdi.

ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMASINDA İŞÇİLER

‘Asgari ücretli işinizin yanı sıra ek bir iş yapıyor musunuz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 87’si hayır, yüzde 13’ü evet yanıtını verdi.

Yeni dönem asgari ücret ne olmalı sorusuna katılımcılar ağırlıklı olarak yüzde 37,3 oranı ile 3 bin 750 ile 4 bin TL arasında beklenti ortaya çıktı.

4 bin ile 4 bin 500 TL arasında olmalı diyenlerin oranı yüzde 13, 4 bin 500 TL üzerinde olmalı diyenlerin oranı ise yüzde 21,8 olarak araştırma sonuçlarına yansıdı.

Ailenizde sizden başka çalışan var mı sorusuna katılımcıların yüzde 61’i hayır, yüzde 39’u evet yanıtını verdi.

Asgari ücretin artırılması işten çıkarmalara yol açar mı sorusuna katılımcıların yüzde 40,3’ü evet, yüzde 59,7’si hayır yanıtını verdi.



