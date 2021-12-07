FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika asgari ücret haberleri! 2022 net ve brüt asgari ücret ne kadar olur?

Son dakika asgari ücret haberleri! 2022 net ve brüt asgari ücret ne kadar olur?

07.12.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca vatandaşın gözü asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi. 2022'de uygulanacak asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısı bugün yapılacak. İşçi ve işveren sendikaları asgari ücret desteğinin artırılmasından yana. İşte detaylar...

Son dakika asgari ücret haberleri! 2022 net ve brüt asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücret tespit komisyonu yeni asgari ücreti belirlemek için ikinci toplantısını bugün TÜRK-İŞ’in evsahipliğinde gerçekleştirecek. Komisyon, perşembe günü TİSK'in ev sahipliğinde toplanacak. Asgari ücretin önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor. İşte detaylar...

2022 NET VE BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Milyonların gözleri asgari ücret açıklamasında. Asgari ücret diğer çalışan maaşlarını da etkiliyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ekim ayında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) düzenlediği Ortak Paylaşım Forumu toplantısındaki konuşmasında asgari ücretin 45 yıldır belirlendiğine dikkat çekerek, “Bu yıl 45 yıla bedel bir yıl olacak” ifadelerini sarf etmiş ve büyük beklenti içine girilmesine neden olmuştu. Başkan Atalay geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 2022 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 36.2 oranında belirlendiğini ve bunun altında bir oranı konuşmayacaklarını, görüş bile vermeyeceklerini ifade etmişti. Eğer asgari ücret yüzde 36.2 yükselirse brüt 4 bin 744, net 3 bin 747 TL olur. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 5 bin 574 TL’ye ulaşır.

DİSK asgari ücretin net 5200 TL'ye yükseltilmesini talep etti. Bu talep asgari ücrette yüzde 84'lük yükselişe denk geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan ankette ise işçilerin yüzde 37.3’ü net asgari ücretin 3751 – 4000 TL olmasını talep ediyor. İşverenlerin yüzde 33.9’u net asgari ücretin 3501 – 3750 TL düzeyinde olmasını istiyor. Böylece işçi ile işverenin beklentisi 3500 – 4000 TL arasında.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan: Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasınErdoğan: Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın
PARTNER Anne babasından rol çaldı! Anne babasından rol çaldı!
İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak?
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta zam beklentisi! Uzman isim açıkladı

Akaryakıtta zam beklentisi! Uzman isim açıkladı

Türkiye'nin gözü bu toplantıda!

Türkiye'nin gözü bu toplantıda!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Akaryakıtta yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Akaryakıtta yeni dönem

Son dakika: PKK'nın sözde eyalet sorumlusu ölü ele geçirildi

Son dakika: PKK'nın sözde eyalet sorumlusu ölü ele geçirildi

TBMM'de büyük gerginlik: Sana soruyorum hadsiz atanmış

TBMM'de büyük gerginlik: Sana soruyorum hadsiz atanmış

Ulaştırma Bakanı'ndan zam açıklaması

Ulaştırma Bakanı'ndan zam açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Bakan Nebati'den ilk faiz mesajı

Bakan Nebati'den ilk faiz mesajı

Merkez Bankasından yatırımcılarla kritik toplantı

Merkez Bankasından yatırımcılarla kritik toplantı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.