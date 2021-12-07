Son dakika asgari ücret haberleri! 2022 net ve brüt asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücret tespit komisyonu yeni asgari ücreti belirlemek için ikinci toplantısını bugün TÜRK-İŞ’in evsahipliğinde gerçekleştirecek. Komisyon, perşembe günü TİSK'in ev sahipliğinde toplanacak. Asgari ücretin önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor. İşte detaylar...

2022 NET VE BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Milyonların gözleri asgari ücret açıklamasında. Asgari ücret diğer çalışan maaşlarını da etkiliyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ekim ayında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) düzenlediği Ortak Paylaşım Forumu toplantısındaki konuşmasında asgari ücretin 45 yıldır belirlendiğine dikkat çekerek, “Bu yıl 45 yıla bedel bir yıl olacak” ifadelerini sarf etmiş ve büyük beklenti içine girilmesine neden olmuştu. Başkan Atalay geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 2022 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 36.2 oranında belirlendiğini ve bunun altında bir oranı konuşmayacaklarını, görüş bile vermeyeceklerini ifade etmişti. Eğer asgari ücret yüzde 36.2 yükselirse brüt 4 bin 744, net 3 bin 747 TL olur. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 5 bin 574 TL’ye ulaşır.

DİSK asgari ücretin net 5200 TL'ye yükseltilmesini talep etti. Bu talep asgari ücrette yüzde 84'lük yükselişe denk geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan ankette ise işçilerin yüzde 37.3’ü net asgari ücretin 3751 – 4000 TL olmasını talep ediyor. İşverenlerin yüzde 33.9’u net asgari ücretin 3501 – 3750 TL düzeyinde olmasını istiyor. Böylece işçi ile işverenin beklentisi 3500 – 4000 TL arasında.



