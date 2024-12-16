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Son Dakika | Asgari ücret için ikinci toplantı! Milyonlarca kişinin beklediği, zam pazarlığında kritik gün: Gözler masada olacak: Rakamlar...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
16.12.2024 14:34
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Son Dakika: Asgari ücretin belli olmasına artık sadece günler kaldı. Milyonların yakından takip ettiği maaş zammı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirmek için bir araya geldi. İşte detaylar...

Son Dakika | Asgari ücret için ikinci toplantı! Milyonlarca kişinin beklediği, zam pazarlığında kritik gün: Gözler masada olacak: Rakamlar...

Son Dakika Haberi... Aralık ayının ilk haftasından itibaren asgari ücret maratonu da başladı. Hükümet, TİSK ve TÜRK-İŞ'in masada olduğu toplantıda 2025 yılı asgari ücreti için pazarlık yapılmaya başlandı.

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İlk toplantıda herhangi bir rakam konuşulmazken gözler şu anda başlamış olan ikinci toplantıya çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında toplanan komisyondan 2025 zammı için ne konuşulacağı merak ediliyor.

İLK TOPLANTIDA NE OLMUŞTU?

İlk toplantı sonrası Bakan Işıkhan, "Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde özellikle üç taraflı sosyal diyalog mekanizmasıyla hareket ediyoruz. İşçi temsilcilerinin görüşlerini değerlendiriyoruz. İşveren temsilcilerinin görüşlerini dinliyoruz. Hükümet temsilcileri olarak, adalet terazisini dengede tutuyoruZ" sözlerini kullanmıştı.

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"RAKAM VERMEYECEĞİZ"

TÜRK-İŞ'in temsilcisi Ramazan Ağar ise ilk toplantı sonrası basın mensuplarının sorduğu soruları yanıtlamıştı. Ağar, şu cümleleri sarf etmişti:

"Temennimiz, oybirliğiyle bir asgari ücret tespit edilsin. Asgari ücretin kırmızı çizgisi olmaz. Biz rakam söylediğimiz zaman geri adım atma şansımız olmaz. Çünkü biz para vermiyoruz, para talep ediyoruz. Rakam vermeye gerek yok. Yaşantımız ortada. İnsanların geçim şartları ortada"

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TİSK'TEN ENFLASYON VURGUSU

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise enflasyon ile mücadeleye vurgu yaparak, "Bu dönem her dönemden daha zor ancak önceliğimiz hep birlikte enflasyonla mücadeleye destek vermek olmalıdır. Biz de bu süreci en kolay şekilde atlatmak için elimizden geleni yapacağız. Çalışma arkadaşlarımızın refahını, işletmelerimizin rekabet gücünü ve istihdamı devam ettirme beklentilerini karşılayacak şekilde tamamlamak bizim için de çok kıymetli" şeklinde konuşmuştu.
Gözler şu anda başlamış olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısında nelerin olacağına çevrildi.

Anahtar Kelimeler:
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tisk türk iş asgari ücret 2025
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