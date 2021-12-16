Son dakika: Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oluyor! Kritik toplantı sonrası 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika haberi: Asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda yapılan ankette çalışan kesimin beklentisi 3700 - 4000 arasında olurken işverenin beklentisinin ise 3 bin 500 olduğu açıklanmıştı. Ancak TÜİK’in açıkladığı resmî enflasyon olan yüzde 21 zammın üzerine neler yapılabileceğini çalıştıklarını belirten işveren temsilcisi TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, 3 bin 500 TL’yi geçtiklerini söylerken, işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay da işçinin kırmızı çizgisinin 4 bin lira olduğunu belirtmişti.

ASGARİ ÜCRET DÖRDÜNCÜ TOPLANTI BUGÜN

Asgari ücret konusunda son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca işçi ve işverenin merakla beklediği 2022 yılı asgari ücretin belirleneceği 4. toplantının bugün yapılacağı duyuruldu.

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRETTE CİDDİ ARTIŞ OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi kurmaylarının parolası ‘vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz’ oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret konusunda çalışanların mağdur edilmeyeceğini sık sık dile getirirken en umut veren açıklamayı AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptı. Erdoğan "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız" dedi. Cumhurbaşkanı’nın bu açıklaması anketlerden çıkan ağırlıklı talep ve iş dünyasının işaret ettiği rakamların üzerinde bir artış olarak yorumlandı.

Bu süreçte çalışanın ücretini artıracak işverenin yükünü azaltacak formüller bir bir masaya yatırılırken, asgari ücretin 4 bin liranın altında kalmaması için vergi indirimi, prim desteği başta olmak üzere çok yönlü bir çalışma yürütüldü.