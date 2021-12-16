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  4. Son dakika: Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oluyor! Kritik toplantı sonrası 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika: Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oluyor! Kritik toplantı sonrası 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

16.12.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret konusunda son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 7,5 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren 2022 asgari ücret zammı belirsizliği sürüyor. Asgari ücret ne kadar olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret toplantısı sonrası TBMM’de yaptığı konuşmasında pazartesi gününü işaret etse de taraflardan bir açıklama yapılmamıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan çıkacak kararlar merak edilirken gözler bugün yapılacak son toplantıya çevrildi.

Son dakika: Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oluyor! Kritik toplantı sonrası 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika haberi: Asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda yapılan ankette çalışan kesimin beklentisi 3700 - 4000 arasında olurken işverenin beklentisinin ise 3 bin 500 olduğu açıklanmıştı. Ancak TÜİK’in açıkladığı resmî enflasyon olan yüzde 21 zammın üzerine neler yapılabileceğini çalıştıklarını belirten işveren temsilcisi TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, 3 bin 500 TL’yi geçtiklerini söylerken, işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay da işçinin kırmızı çizgisinin 4 bin lira olduğunu belirtmişti.

ASGARİ ÜCRET DÖRDÜNCÜ TOPLANTI BUGÜN

Asgari ücret konusunda son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca işçi ve işverenin merakla beklediği 2022 yılı asgari ücretin belirleneceği 4. toplantının bugün yapılacağı duyuruldu.

TOPLANTİ

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRETTE CİDDİ ARTIŞ OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi kurmaylarının parolası ‘vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz’ oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret konusunda çalışanların mağdur edilmeyeceğini sık sık dile getirirken en umut veren açıklamayı AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptı. Erdoğan "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız" dedi. Cumhurbaşkanı’nın bu açıklaması anketlerden çıkan ağırlıklı talep ve iş dünyasının işaret ettiği rakamların üzerinde bir artış olarak yorumlandı.
Bu süreçte çalışanın ücretini artıracak işverenin yükünü azaltacak formüller bir bir masaya yatırılırken, asgari ücretin 4 bin liranın altında kalmaması için vergi indirimi, prim desteği başta olmak üzere çok yönlü bir çalışma yürütüldü.

ASGARİ ÜCRET SİZCE NE KADAR OLUR?

ASGARİ ÜCRET SİZCE NE KADAR OLUR?
3 bin 600 TL
3 bin 800 TL
3 bin 900 TL
4 bin TL
4 bin 200 TL ve üstü

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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Okuyucu Yorumları 34 yorum
ALLAH SİZİDE BİZİM DURUMUMUZA GETİRSİN O VERECENİZ MAAŞLA GEÇİNİN
hiç birşey olmaz 4.000 olursa öpelim başımıza koyalım ????
ya nası oluyo bu ülkenin işci kurumu her şeyi 1 kişimi belirliyo anlayamadımki bi kişi her şeyi nası bilebilir

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