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SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için yeni hesap, yeni rakam! ‘Alt limit’ belli oldu, daha da artabilir…

22.10.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Asgari ücret zammı için nefesler tutulurken, tahminler gelmeye devam ediyor. Ocak 2023 asgari ücret zammı ile birlikte tutarın 7 bin 00 TL'ye dayanacağına yönelik iddialar söz konusuydu. Ancak yeni asgari ücret için yapılan hesaplamalarda 8 bin 67 lira öne çıktı. Konuya ilişkin ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan kritik bir açıklama geldi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için yeni hesap, yeni rakam! ‘Alt limit’ belli oldu, daha da artabilir…

Son dakika: Yıl sonu yaklaşırken “2023 Ocak asgari ücret ne kadar olacak?” sorusu daha da merak edilir hale geldi. Bu kapsamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanarak milyonlarca çalışanın gelirini belirleyecek yeni asgari ücret zammına ilişkin kararı verecek. Asgari ücrete enflasyon oranlarının üzerinde bir artış yapılacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere ekonomi yönetiminin başındaki kritik isimler tarafından birçok kez dile getirildi. Bu kapsamda Aralık ayında belirlenmesi beklenen oran için enflasyona bağlı oranlar da ortaya çıkmaya başladı. Peki, 2023 Ocak ayı Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte masadaki yeni rakam…

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ERDOĞAN’DAN ZAM MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki grup toplantısında ekonomiye ilişkin mesajlar vererek asgari ücrete ilişkin konuşmuştu. Erdoğan konuyla ilgili olarak, "Önümüzdeki yılbaşında daha ileri adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 94,6 ORANINDA KÜMÜLATİF ARTIŞ

Erdoğan’ın asgari ücret mesajının üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi sunumunda, AK Parti hükümetleri döneminde hiçbir çalışan ve emekliyi enflasyona ezdirmediklerini ve bundan sonra da ezdirmeyeceklerini vurgulayarak, bu yıl asgari ücrette yüzde 94,6 oranında, kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin ücret ve aylıklarında yüzde 85,5 oranında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 78,6 oranında kümülatif artışlar yaptıklarını kaydetti.

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YENİ RAKAM 8 BİN 67 LİRA

Yeni asgari ücret için 7 bin 500 ila 10 bin lira arasındaki rakamlar konuşulurken son enflasyon hesaplamasıyla bir rakam daha gündeme geldi. Enflasyon verisine göre şu an SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 7,05, memur ve memur emeklileri için yüzde 8,05 zam oranı belirdi. Merkez Bankası Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2022 enflasyon rakamlarının yüzde 67,78 olması bekleniyor. Son 5 yılda asgari ücretin her zaman enflasyonun üzerinde gerçekleştiği görüldü. Bunun ortalaması da yüzde 32,31 oldu. Yani son 5 yılda asgari ücret ortalama olarak 32,31 enflasyonun üzerinde oldu. Bu ortalama ve Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre 2023 asgari ücret tahminine göre asgari ücret Ocak zammı yüzde 46,68 oldu. Bu durumda net asgari ücretin 8.067,74 TL olarak açıklanması bekleniyor.

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REFAH PAYI DA EKLENECEK

Asgari ücret Ocak 2022 döneminde yüzde 50,5 oranında artışla brüt 5.004 TL'ye net ise 4.253,40 TL'ye yükseldi. Bu dönem asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırılarak işçinin yanında işveren de sevindi. Temmuz döneminde ise yaklaşık yüzde 30 artışla brüt 6.471 TL net olarak ise 5.500,35 TL oldu.

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Ekonomi yönetiminin açıklamalarından yola çıkılarak asgari ücret zammının kesinlikle enflasyon oranının altında olmayacağı dile getiriliyor. Bu nedenle beklenen enflasyon rakamları ile hesaplanan asgari ücret bir alt limit olarak hesaplara yansıyacak. Ama bu sene yine enflasyonun üzerinde bir refah payı verileceği de kulislerde konuşuluyor.

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asgari ücret

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