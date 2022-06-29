SON DAKİKA | Asgari ücrete ara zam için flaş gelişme! 2 konuda anlaşma sağlandı! Kritik gün yarın...

Son dakika: Asgari ücrete zam bekleyen milyonlarca kişi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kritik toplantısı öncesi önemli açıklamalar geldi. Memur ve emeklilere yapılacak enflasyon farkı zammı, 3600 ek gösterge derken asgari ücret ile çalışanlar da maaşlara zam yapılması için beklentiye girmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yapılan kabine toplantısının ardından asgari ücrete kesin olarak zam yapılacağını açıklamıştı.

Erdoğan ayrıca hükümet, işçi ve işveren kesiminin yapılacak artış için masaya oturması talimatı verdiğini açıklamıştı. Erdoğan’ın çağrısı sonrası taraflar bugün bir araya geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin başkanlığında Bakanlık ev sahipliğinde toplandı.

İKİ KONUDA MUTABAKAT SAĞLANDI

Açıklamaların ardından basına kapalı olarak devam eden toplantı yaklaşık bir buçuk saat sürdü. NTV'de yer alan haberde ilk toplantıdan çıkan mutabakata göre, asgari ücretteki artış temmuz ayından itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de geçerli olacak.

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN KRİTİK SÖZLER! 'YARIN...'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye geçtiğimiz Aralık ayının sonunda tarihi bir asgari ücret sözleşmesine imza atmış bulunuyordu. Bundan bütün toplum orta sınıfta memnun olmuştu. Asgari ücret sadece asgari ücretlilerle ilgili olmayan toplumun genelini ilgilendiren bir ücret birimidir. Asgari ücretin sınırlı bir etkisi olmadığını buradan görmek lazım.

Türkiye’ye yansıması dünyadaki sorunun daha fazla oldu. Geçtiğimiz yıl yaklaşık enerji kaynaklarına Türkiye’nin ayırdığı para 50 milyar dolar iken bu yıl 100 milyar dolar olmuştur. Tüm bunların yanı sıra döviz kurundaki oynaklığın da enflasyondaki yükselişi anlamamızı sağlamakta.

40 küsür dolarlardan petrol varilinin 120 doların üstüne çıktığı dönemlerden geçtik. Her şeye rağmen bu sorunun çözümü için biz kararlı adımlarla yürümek zorundayız. Büyüme rakamları Türkiye’nin üretim gücünün arttığını göstermektedir.

Üretimdeki gücümüz Türkiye’nin ileride bu sorunları aşılmasın ümitli olmamız gerektiğini göstermektedir. Biz üreterek ihracat yaparak enflasyonu aşacağız, döviz üreterek enflasyonu aşacağız. Çalışanlarımızı emekçilerimizi Türkiye’nin üretim gücü olan emekçilerimizi koruyacak düzenlemeleri hayata geçirmek zorundayız. Bugün geldiğimiz ortamda çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir bunu yapmak zorundayız. Bu konuda da elimizdeki en önemli araç asgari ücretin yeniden belirlenmesidir. Asgari ücret sadece bu kapsamda çalışanlarla sınırlı değildir. Onların üstünde çalışan emekçilerimizin de gelirlerinde pozitif etki yapacaktır. İlk bin içerisinde Türkiye’de örgütlü iş yeri sayısı yüzde 13-14’e yakındır bu çok ciddi bir sorundur.

Bu çalışmaların yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum.

"TİSK ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAKTIR"

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un açıklamalarından satırbaşları:

Ben de öncelikle bu sürecin ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birkaç aydır oldukça da sık gündem olan emtia fiyatları enerji fiyatları pek de kolay olmayan bir dönemden geçiyoruz. Üçlü mutabakatla altını çizmek istiyorum bunun ara bir zam ihtiyacı olduğunu düşünerek bir araya geldik. TİSK dengeli bir asgari ücret tespiti yapılması konusunda elini taşın altına koyacaktır.

Son buluşmamız da yine üçlü imza ile tam bir mutabakatla çıkmıştı. İşçilerimizi ve işverenlerimizi koruyan bir ücret çıkacağına inanıyorum.

"NEFES ALDIRACAK BİR DÜZENLEME OLUR DİYE ARZU EDİYORUM"

TÜRK – İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamalarından satırbaşları:

Enflasyonda olan bu yüksek artıştan kaynaklanan bir sorun var. Bugün 3600 ile ilgili bir Meclis'te yasa tasarısı var. Orada emeklilerle ilgili bir rakam var onu da biraz daha yukarıya çekerseniz güzel olur. Asgari ücretle ilgili de bu yıl güzel bir zam yaptık ama maalesef bu aldığımız zam özellikle gıdadaki olan yüksek enflasyon nedeniyle eridi.

Çalışanlar bu ülkede en yüksek sıkıntıyı yaşayan kesim. İnsanlar son yıllarda görmediği şekilde bir ekonomik sıkıntı içerisindeler o yüzden bu toplantı yapılıyor. Temennim oluşan enflasyon ortada o enflasyon doğrultusunda asgari ücretliyi nefes aldıracak bir düzenleme olur diye talebimiz var.

Türkiye’nin en önemli 500 firması var biz onun 100 tanesinde örgütlüyüz. Ama 400 tanesinde örgütlü değilsek bunu sizin de ülkenin de düşünmesi lazım bu konuda bizim bir yasal düzenleme beklentimiz var. Bu toplantıdan sonra da güzel bir netice alıp bunu tamamlarsak hepimiz memnun oluruz.

TARAFLARIN ASGARİ ÜCRETE ZAM İÇİN TALEPLERİ NE?

Türk-İş masaya enflasyon kayıplarının giderilmesi talebiyle oturacak. Türk-İş altı aylık enflasyonun kamu çalışanları gibi asgari ücretlilere de yansıtılmasını temel istemi olarak gündemde tutuyor. Türk-İş’in bir diğer talebi de SGK işçi primlerinde indirim yapılması ve bu indirimin çalışanların ücretlerine yansıtılarak bir gelir artışı sağlanması. Komisyon masasında işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise, çalışanların refahını artıracak her türlü adıma olumlu yaklaştıklarını, aynı zamanda küresel ekonomideki belirsizliklerin de dikkate alınarak, ortak bir karar alınmasını istediklerini açıklamıştı. TİSK, bu çerçevede SGK işveren primlerinde indirim yapılmasını, daha önce TÜRK-İş’le vardıkları uzlaşma çerçevesinde SGK işçi primlerinin 5 puan düşürülmesini, İşsizlik Sigortası priminde 2 puanlık işveren payının alınmamasını ve belirli bir süre için daha önce uygulanan asgari ücret desteğinin tekrar uygulamaya girmesini talep ediyor.

GÖRÜŞMELERİN ARDINDAN SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşçi ve işveren temsilcilerimizle bir araya geldiğimiz Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantımızı gerçekleştirdik. Üreterek büyümeye devam eden güçlü Türkiye’nin emektarı işçilerimizi enflasyonun negatif etkisinden koruyacak düzenlemeleri hayata geçireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Bakan Bilgin'in paylaşımı şu şekilde;





