Son dakika: Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! Milyonların beklediği maaşlar ortaya çıktı! En az…

Son dakika: Asgari ücrete ara zam için milyonlarca çalışan umutlu bekleyişini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı 16 Haziran'da AK Parti Genel Merkezi'nde kabulünün ardından gündeme yerleşen asgari ücrette artış beklentisi çalışma hayatını hareketlendirdi. Asgari ücrette artışın gündeme gelmesi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun tarafları olan işçi, işveren ve hükûmet temsilcileri arasında görüşmeler yoğunlaşırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ilk kabine toplantısında asgari ücret konusunda bir sunum yapması bekleniyor.

TÜİK Mayıs ayı enflasyon verisini yıllık bazda beklentilerin altında yüzde 73,50 olarak açıkladı. Böylece memurların maaşlarına zam olarak yansıyacak enflasyon farkında 5 aylık rakamlar netleşti. 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu. Mayıs anket döneminde yüzde 2,97 olarak öne çıkan enflasyon beklentisi ise Haziran ayı için yüzde 3,77 oldu. TÜİK'in açıkladığı yüzde 35,64 5 aylık Mayıs ayı enflasyon oranı verisi ile Merkez Bankası'nın yeni anketine göre gerçekleşen yüzde 3,77'lik enflasyon beklentisine göre yeni zamlı maaş oranları da belli olmaya başladı. Ancak kesin zam oranı Haziran ayındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam netleşecek. Haziran ayı enflasyon oranı ise 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü açıklanacak.

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN 5 AYLIK FARK KESİNLEŞTİ

6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40,75, 6 aylık SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı yüzde 40,75, 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 33,25, memur Temmuz ayı toplu sözleşme zammı yüzde 7, memur ve memur emeklisi zammı 40,25, ek zam beklentisi yüzde 3 ve ek zamlı memur zam oranı 43,25 oldu.

5 BİN TL'NİN ÜZERİNDE

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak enflasyon farkı zammının ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Asgari ücret yılbaşında yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5.004 lira, net 4.253 lira olarak belirlenmişti. Uzmanlara göre 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret için birkaç formül devreye girebilir.

Bu formüllerden ilki, gerçekleşen enflasyon hesabına göre yapılacak zam şeklinde olacak. İlk 5 ayda enflasyon yüzde 342 olmuştu. Tahminlere göre 6'ncı ayın sonunda bu rakam yüzde 37 olacak. Şayet bu oranda zam yapılırsa asgari ücret 5 bin 825 lira olarak uygulanacak. Yüzde 75 olan yıllık enflasyon tahmininin yarısı baz alınarak yapılacak bir zam sonrası ise asgari ücret 5 bin 847 liraya ulaşacak. Bir diğer formül ise asgari ücretin işverene sigorta maliyeti olan 879 liradan vazgeçilmesi. Bu durumda ise rakam 5 bin 132 lira olacak.

İTO’DAN ASGARİ ÜCRET İÇİN ‘MALİYET’ ÖNERİSİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrette yapılacak olası artışın kamu ve özel sektörün birlikte karşılaması gerektiğini söyledi. Avdagiç "Yılbaşında Cumhurbaşkanımız asgari ücrette önemli bir açılım yaptı. Yılın ikinci yarısında yapılacak iyileştirmede yine kamunun vereceği bazı katkılar ile özel sektörün bir miktar kaynak aktarması bir araya gelerek ücretlerin enflasyon karşısındaki kayıplarının telafi edilmesi noktasında beraber adım atılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Avdagiç, bir soru üzerine, şu anda iş dünyası, devlet ve tüketiciler olarak enflasyonun durağan bir seyre gireceğine inanmaları gerektiğini söyledi. Avdagiç, "Zaten baz etkisinden dolayı son çeyrekte inecek" dedi.

“ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLMALI”

Hizmet-İş İstanbul 3 No'lu İETT Şube Başkanlığı'nın genel kurulunda konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplantıya çağırdı. Çalışanların sorunlarını çözmek için önerilerini sıralayan Arslan, şunları kaydetti: "Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplansın istiyoruz. Yeni Asgari Ücret Tespit Komisyonu, temmuz ayında enflasyon üzerinde bir artış sağlasın istiyoruz. Toplu sözleşmelerimizde sadece kamu çalışanları değil, özel sektörde çalışanların haklarının korunması gerekiyor."



