Son dakika: Asgari ücretten sonra sıra memur ve emekli için Temmuz 2022 zammında: Sadece saatler kaldı! Kim ne kadar maaş alacak? İşte merak edilen o tablo…

SON DAKİKA: Asgari ücrete yapılan zam sonrasında milyonlarca emekli ve memurun heyecanlar beklediği gün geldi. TÜİK tarafından yalnızca saatler sonra açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile 6 aylık fark netleşecek ve SSK, BAĞ-KUR emekli maaşları ve memurlara yapılacak zam oranı netliğe kavuşacak. Peki Temmuz 2022 emekli maaşı zam oranı belli oldu mu? Emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak? İşte SSK, BAĞ-KUR emekli maaşı zam oranı için son dakika haberinin detayları ve herkesin merak ettiği maaş tablosu…

SON DAKİKA: EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ 2022 ZAM ORANI AÇIKLANIYOR

TÜİK'in açıkladığı yüzde 35,64 5 aylık Mayıs ayı enflasyon oranı verisi ile Merkez Bankası'nın yeni anketine göre gerçekleşen yüzde 3,77'lik enflasyon beklentisine göre yeni zamlı maaş oranları da belli olmaya başladı. 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40,75 olurken, 6 aylık SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı yüzde 40,75, 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 33,25, memur Temmuz ayı toplu sözleşme zammı yüzde 7, memur ve memur emeklisi zammı 40,25, ek zam beklentisi yüzde 3 ve ek zamlı memur zam oranı 43,25 olarak hesaplandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 BİN 500 TL OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal refah düzenlemesi ile en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşının Ocak 2022'de 1.000 TL artışla 1.500'den 2 bin 500 TL'ye yükseldiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta ise en düşük emekli aylığının 3 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

6 aylık enflasyon beklentisine göre en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 016 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı 4 bin 289 liradan 6 bin 016 liraya, esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.149 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 633 liraya çıkacak. BAĞ-KUR tarım emeklilerinde en düşük aylık 2 bin 343 liradan 3 bin 298 liraya, 2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2 bin 41 liradan 2 bin 873 liraya yükselecek.

OCAK AYINDA NE OLMUŞTU?

Memur ve emeklinin maaşına 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere 2021’in son 6 aylık (temmuz-aralık) döneminde ortaya çıkan enflasyona göre zam yapılmıştı. Memur ve memur emeklisinin ise yüzde 5’lik ocak ayı toplu sözleşme zammına yüzde 2,5’lik ilave yapılmış böylece toplam zam yüzde 30,95’e çıkmıştı. Benzer bir artış sisteminin bu zam döneminde de yapılması bekleniyor.

KİM NE KADAR ZAM ALACAK? İŞTE O TABLO (EK ZAMLI)

Peki Temmuz zammı sonrası memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte herkesin merak ettiği o tablo ve meslek meslek yeni maaşlar…

MEMUR - 9.210 TL

MEMUR EMEKLİSİ – 6.144 TL

GENEL MÜDÜR 1/4 – 30.555 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 – 16.027 TL

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 9.818 TL

ÖĞRETMEN 1/4 - 12.417 TL

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 27.948 TL

BAŞKOMİSER 3/1 - 15.990 TL

POLİS MEMURU 8/1 - 13.904 TL

UZ. DOKTOR 1/4 – 19.069 TL

HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 11.963 TL

MÜHENDİS 1/4 - 15.388 TL

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 – 10.217 TL

PROFESÖR 1/4 – 26.314 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 – 15.484 TL

VAİZ 1/4 – 12.897 TL

AVUKAT 1/4 – 15.663 TL



