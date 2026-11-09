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Son dakika | Bakan Gürlek duyurdu: Fon soruşturmasında 31,5 milyar TL'lik iade! Yüzlerce banka hesabına bloke

Son dakika haberi: Bakan Gürlek, fon soruşturmasında yaklaşık 31,5 milyar Türk lirası değerinde para, taşınmaz ve hisse senedinin iade edildiğini duyurdu.

Son dakika | Bakan Gürlek duyurdu: Fon soruşturmasında 31,5 milyar TL'lik iade! Yüzlerce banka hesabına bloke
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasıyla ilgili son duruma ilişkin bilgiler aktardı.

"FON SORUŞTURMASINDA 40 FİRARİ ARANIYOR"

Bakan Gürlek'in açıklamaları şöyle:

  • Fon soruşturmasında 464 şüpheliden, 120'si tutuklu 262 kişi hakkında adli kontrol tedbiri var. Firari 40 şüpheli aranıyor.

"31,5 MİLYAR TL'LİK İADE"

  • Yaklaşık 31,5 milyar Türk lirası değerinde para, taşınmaz ve hisse senedi, TMSF bünyesindeki gönüllü iade hesabı kapsamında iade edilmiştir.

"BANKA HESAPLARINA BLOKE UYGULANDI"

  • 386 gerçek kişi ve 116 tüzel kişinin malvarlıklarına tedbir, banka hesaplarına bloke uygulanmıştır.
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Akın Gürlek fon soruşturması
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