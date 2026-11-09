Son dakika | Bakan Gürlek duyurdu: Fon soruşturmasında 31,5 milyar TL'lik iade! Yüzlerce banka hesabına bloke

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasıyla ilgili son duruma ilişkin bilgiler aktardı.
"FON SORUŞTURMASINDA 40 FİRARİ ARANIYOR"
Bakan Gürlek'in açıklamaları şöyle:
- Fon soruşturmasında 464 şüpheliden, 120'si tutuklu 262 kişi hakkında adli kontrol tedbiri var. Firari 40 şüpheli aranıyor.
"31,5 MİLYAR TL'LİK İADE"
- Yaklaşık 31,5 milyar Türk lirası değerinde para, taşınmaz ve hisse senedi, TMSF bünyesindeki gönüllü iade hesabı kapsamında iade edilmiştir.
"BANKA HESAPLARINA BLOKE UYGULANDI"
- 386 gerçek kişi ve 116 tüzel kişinin malvarlıklarına tedbir, banka hesaplarına bloke uygulanmıştır.
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