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Son dakika: Bakan Işıkhan’dan asgari ücret için ilk mesaj! Emekli ve memur zammı için ‘enflasyon’ koruması…

02.11.2023 10:44 | Son Güncelleme:
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, milyonlarca kişinin beklediği 2024'te geçerli olacak asgari ücret ile ilgili “Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullanırken memur ve emekli maaşları ile ilgili de konuştu. İşte Bakan Işıkhan’ın yaptığı o açıklamanın detayları…

Son dakika: Bakan Işıkhan’dan asgari ücret için ilk mesaj! Emekli ve memur zammı için ‘enflasyon’ koruması…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2024 yılı bütçe sunuş konuşması’nda milyonların maaş zammına ilişkin kritik bilgiler paylaştı. Bakan Işıkhan “Vatandaşlarımızın refah seviyelerini artıracak, memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi hiçbir şekilde enflasyona ezdirmeyecek çalışmalara öncelik veriyoruz” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETTE UZLAŞI MESAJI

Yaklaşık milyona yakın kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammına da değinen Bakan Işıkhan, “Geçtiğimiz dönemde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda hem işçi hem de işveren kesiminin oy birliğiyle asgari ücreti net 11.402 liraya yükselttik. Böylece 2002 yılında 184 lira olan bu rakamı, reel olarak yüzde 237 artırmış olduk. Aralık ayı başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. Bildiğiniz üzere tüm ücretlilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinin, vergi dışında bırakılmasını sağlamıştık. Dolayısıyla asgari ücrette yapılacak her artış, tüm çalışanlar bakımından vergi istisnası tutarının artışı kadar ek gelir avantajı sağlamış oluyor. Bu kapsamda 2024 yılında 595,1 milyar lira vergi istisnası öngörülmektedir” şeklinde açıklamada bulundu.

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MEMUR ZAMMI İÇİN ‘ENFLASYON KORUMASI’

Memur maaşı zammı için de, “2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde işçilerin aylık çıplak ücretlerini 15.000 liraya yükseltmiştik. Bu yükseltme ile birlikte tüm brüt ücretlere 2023 yılı ilk altı ayı için refah payı dahil yüzde 45 oranında zam yapılmış ve diğer kalemlerde iyileştirmeler yapılmıştır” bilgisini paylaşan Bakan Işıkhan şunları kaydetti:

Kamu çalışanlarımızın mali ve sosyal haklarını düzenleyen 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 2023 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilmiştir. Büyük oranda uzlaşma ile neticelenen toplu sözleşme sonucunda Toplu Sözleşmenin geneline ilişkin oransal zam dışında; 11 hizmet kolunun tamamında sendikalarla mutabakat sağlanmıştır. Oransal zam olarak da kamu görevlilerimiz ve emeklilerimize 2024 yılı için yüzde 15 + yüzde 10, 2025 yılı için yüzde 6 + yüzde 5 maaş artışı yapılmıştır. Bununla birlikte, maaş artışlarının enflasyonun altında kalması durumunda aradaki fark da enflasyon farkı olarak verilmeye devam edilecektir. Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan zamlarla, en düşük devlet memuru aylığı 22.017 liraya yükseltilmiştir. Böylece 2023 yılında en düşük memur maaşındaki artış oranı yüzde 141,8; ortalama memur maaşındaki artış oranı ise yüzde 128,8 olmuştur. 2002 yılı Aralık ayı-2023 yılı Ekim dönemine baktığımızda ise en düşük memur maaşındaki reel artış yüzde 192’ye, ortalama memur maaşındaki reel artış ise yüzde 125’e ulaşmıştır. Çalışanlarımıza yönelik enflasyona karşı koruma prensibimizi, önümüzdeki dönemlerde de aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ YILI İŞARET ETTİ

Emekli zammı için de yılbaşını işaret eden Bakan Işıkhan, “Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirecek, yine bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik detaylı değerlendirme ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.


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