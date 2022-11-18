SON DAKİKA | Bakan Koca 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! 42 bin 500 yeni personel alınıyor

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bünyesine alınacak 85 bin personelle ilgili yeni gelişmeyi sosyal medyadan yaptığı bir açıklamayla duyurdu.

BAKAN KOCA DUYURDU! 42 BİN 500 YENİ PERSONEL

Paylaşımında 'Hayırlı olsun' diyen Bakan Koca, ilk etapta 42 bin 500 personelin alınacağını açıkladı.

Bakan Koca paylaşımında şunları ifade etti:

"31.183’ü sözleşmeli personel, 11.317’si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500’ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR’A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM’YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun."

31.183’ü sözleşmeli personel, 11.317’si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500’ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR’A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM’YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 18, 2022



