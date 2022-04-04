Son dakika: Bakan Muş ihracat rakamlarını açıkladı! Mart ayı rekoru geldi!

Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mart ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre mart ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artarak 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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