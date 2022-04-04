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Son dakika: Bakan Muş ihracat rakamlarını açıkladı! Mart ayı rekoru geldi!

04.04.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ihracat rakamlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Muş, "Martta ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı." dedi.

Son dakika: Bakan Muş ihracat rakamlarını açıkladı! Mart ayı rekoru geldi!

Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mart ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre mart ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artarak 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Mehmet Muş
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