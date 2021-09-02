Son Dakika! Bakan Muş'tan ihracat rakamları ve İstanbul halindeki fiyatlar için açıklama

İstanbul'da bir halde yaşananlar hakkında açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ticaret Bakanlığı olarak biz piyasayı bozucu faaliyetlerde bulunanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşımızın hakkını kimseye yedirmeyiz. Ticaret Bakanlığı olarak biz piyasayı bozucu faaliyette bulunanlara tekel oluşturarak fiyatları manipüle edenlere asla ve asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

"İHRACAT HEDEFİ 210 MİLYAR DOLAR"

Bakan Muş açıklamasında ihracat rakamlarına değinerek, " İhracatımız geçtiğimiz yılın Ağustos ayına göre yaklaşık yüzde 52’lik artışla 18,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu rakam ile en yüksek Ağustos ayı ihracat rakamına ulaşmış bulunuyoruz. 12 aylık ihracatta da 207,5 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdık. Ocak-ağustos döneminde ihracat 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 140,2 milyar dolar oldu. Yıl sonunda ihracatın 210 milyar dolara ulaşacağına inancımız tam" dedi.

Kaynak: DHA-AA



