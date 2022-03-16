Son dakika: Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması! Tarih verdi

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyonla ilgili önemli açıklamalar geldi. Bakan Nebati, Cannes'da düzenlenen GYODER Uluslararası Yatırımcı Toplantısındaki konuşmasında, Korumalı Mevduat'ın kuru istikrarlı ve öngörülebilir bir çizgiye soktuğunu ifade etti. Nebati, Türkiye'de serbest piyasa rejimi ve kambiyo rejiminin garanti altında olduğunu vurguladı.

ENFLASYON MESAJI

Nebati, enflasyonda yaz aylarından itibaren ve özellikle de yıl sonundan itibaren düşüşün ve normalleşmenin görüleceğini söyledi.

Yaz aylarından itibaren enflasyonda düşüş görüleceğini kaydeden Nebati "enflasyonu yıl sonu itibariyle belli seviyeye getirip 2023 Haziran seçimlerinde tek rakamlı olma hususundaki kararlılığımız devam ediyor. Gerekeni yapıyoruz. KDV ve gıdada indirim yaptık. Elektrikte indirim yaptık. Finansal istikrarla ilgili, gıda komitesiyle de baskıyı giderecek tedbirleri almaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Nebati konuşmasında "Bu ülkeye yatırım yaparsanız malınız da canınız da güven altındadır. Yatırımlarınızı Türkiye Cumhuriyeti'ne çok rahat şekilde yapabilirsiniz. Bu anlayışla 2021'i hem sektörde büyük bir başarıyla kapattık, yüksek emtia fiyatları, lojistikteki problemler, Karadeniz'deki gerginliklere rağmen Türkiye'de ticaret tahminlerin ötesinde büyük heyecanla devam ediyor. Çarklar dönüyor" sözlerine yer verdi.

