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Son dakika: Bakan Nebati'den enflasyon ve döviz kuru açıklaması: 'Düşeceğini öngörüyoruz'

23.06.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den son dakika döviz kuru açıklaması geldi. Bakan Nebati 'Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz.' dedi

Son dakika: Bakan Nebati'den enflasyon ve döviz kuru açıklaması: 'Düşeceğini öngörüyoruz'

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den döviz kuru ve enflasyon açıklaması geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz.

Ülkemizde üretim, ihracat ve yatırımlar, küresel, bölgesel tüm olumsuz gelişmelere rağmen artışını güçlü bir şekilde sürdürürken istihdam piyasasındaki olumlu görünüm de devam etmektedir.

Enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kamu olarak 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz.

2022 yılının ikinci çeyreği ve sonrasına ilişkin öncü göstergeler ılımlı bir iç talebe ve güçlü bir ihracata işaret etmektedir.

90’lı yıllarda kronik bir sorun haline gelen enflasyonu iktidara geldiğimiz andan itibaren uyguladığımız ihtiyatlı politikalarla düşürdüğümüz gibi tekrar düşürmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Gelire Endeksli Senetlerin ihracını duyurduk, talepleri topladık. Talepler çok olumlu oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı
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