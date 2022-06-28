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Son dakika: Bakan Nebati'den ihracat açıklaması! Cumhuriyet tarihinin en yükseği...

28.06.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kamu maliyemiz dünyada yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen ekonomimizin en güçlü taraflarından biri olmaya devam ediyor." dedi. Bakan Nebati, "2022 yılı Mayıs ayında ihracatımız yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Nebati'den ihracat açıklaması! Cumhuriyet tarihinin en yükseği...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bugüne kadar mali disiplinden hiçbir zaman taviz vermedik, vermeyeceğiz. 2022 yılı bütçe hedef ve tahminleri 2021 yılının ikinci yarısındaki makroekonomik görünümden hareketle belirlenmişti. Ancak, dünyada hızla yükselen enflasyon, tedarik zincirleri ve lojistik alanındaki sıkıntılar, emtia fiyatlarındaki rekor seviyeler ile jeopolitik gerginlikler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de makroekonomik görünüm ve varsayımlarda değişimlere yol açmıştır." diye konuştu.

'İHRACATIMIZ CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE'

Bakan Nebati, "2022 yılı Mayıs ayında ihracatımız yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır." dedi.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Bakan Nebati, "Enflasyonun olumsuz etkilerinin farkındayız." deyip şöyle devam etti:

"Enflasyonla mücadele konusunda gerekli tecrübe ve donanıma sahibiz, mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz ve enflasyonu kısa süre içerisinde düşürmeyi yine biz başaracağız. Bu süreçte vatandaşlarımızın fiyat artışlarından daha az etkilenmesi için azami çabayı gösteriyoruz."

(DHA)

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