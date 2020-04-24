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Son dakika: Bakan Pakdemirli açıkladı! Ödemeler bugün başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.04.2020 13:21 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli '1 milyar 626 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz' dedi.

Son dakika: Bakan Pakdemirli açıkladı! Ödemeler bugün başlıyor

Ayrıntılar birazdan...

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