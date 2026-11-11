SON DAKİKA | BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden ayrıldı: "Affımı istedim"

Son dakika: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun görevinden ayrıldığı öğrenildi. Kavcıoğlu, söz konusu kararını sosyal medyadan duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kavcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim. Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KAVCIOĞLU: "BENİM, AİLEMİN FONDA VE BORSADA PARASI YOK"

Öte yandan Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'a bu sabah bir röportaj veren Kavcıoğlu, fon soruşturmasında BDDK'nın uzaktan yakından bir ilgisi olduğunu belirtmiş; "Benim, ailemin, ilişkili olduğum hiç kimsenin fonda ve borsada parası yok." ifadelerini kullanmıştı.