FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA: Beklenen enflasyon rakamları açıklandı, memur ve emkli zammı da belli oldu! Emekli ve memurlar ne kadar maaş alacak?

SON DAKİKA: Beklenen enflasyon rakamları açıklandı, memur ve emkli zammı da belli oldu! Emekli ve memurlar ne kadar maaş alacak?

04.07.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milyonlarca kişinin beklediği kritik enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. En düşük emekli maaşına %133 oranında zam geldi. Peki yeni SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşları ne kadar oldu? İşte en düşük emekli ve memur maaşı...

SON DAKİKA: Beklenen enflasyon rakamları açıklandı, memur ve emkli zammı da belli oldu! Emekli ve memurlar ne kadar maaş alacak?

SON DAKİKA: Asgari ücrete yapılan zam sonrasında milyonlarca emekli ve memurun heyecanlar beklediği gün geldi. TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyonu ile 6 aylık fark netleşecek ve SSK, BAĞ-KUR emekli maaşları ve memurlara yapılacak zam oranı netliğe kavuştu. Peki Temmuz 2022 emekli maaşı zam oranı belli oldu mu? Emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak? İşte SSK, BAĞ-KUR emekli maaşı zam oranı için son dakika haberinin detayları ve herkesin merak ettiği maaş tablosu…

1

SON DAKİKA: EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ 2022 ZAM ORANI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Geçtiğimiz ay yüzde 2,98 artışla yıllık yüzde 73,50 seviyesine ulaşan enflasyon Haziran’da yüzde 4,95 artışla yıllık yüzde 78,6 seviyesine yükseldi. Böylece 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen milyonlarca memur ve emekli için Temmuz 2022 maaş zammı da netliğe kavuşmuş oldu. Memur ve memur emeklisi için maaş zammı yüzde 41,85, SSK ve Bağkur emeklisi maaş zammı ise 42,35 oldu...

2

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI TABLOSU

6 aylık enflasyon oranı: 42,35
SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammı: 42,35
Memur enflasyon farkı: 34,85
Memur toplu sözleşme zammı: 7
Memur ve memur emeklisi zam oranı: 41,85
Ek zam beklentisi: 3
Ek zamlı memur zam oranı: 44,85

TABAN MAAŞLAR NE KADAR OLDU? (EK ZAMSIZ)

En düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 119 liraya
En düşük memur emeklisi maaşı 4 bin 289 liradan 6 bin 83 liraya
Esnafta en düşük emekli aylığı 2 bin 948 liradan 4 bin 196 liraya
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3 bin 292 liradan 4 bin 686 liraya yükselecek.

ZAMLI MAAŞLAR NE KADAR? (MEVCUT MAAŞ - ZAMLI MAAŞ)

GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330-30256 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188-15870 TL
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854-9722 TL
ÖĞRETMEN 1/4 - 8668-12295 TL
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510-27674 TL
BAŞKOMİSER 3/1 - 11162-15833 TL
POLİS MEMURU 8/1 - 9706-13767 TL
UZ. DOKTOR 1/4 - 13312-15288 TL
HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 8351-11845 TL
MÜHENDİS 1/4 - 11440-16227 TL
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132-10116 TL
PROFESÖR 1/4 - 18369-26056 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809-15332 TL
VAİZ 1/4 - 9003-12770 TL
AVUKAT 1/4 - 10934-15509 TL

ZAMLI MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (MEVCUT MAAŞ - ZAMLI MAAŞ)

Müşteşar (1/1) - 15459 - 21928 TL
Genel Müdür (1/1) - 13664 - 19382 TL
Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 – 7437 TL
Memur (Lisans - 1/4) - 5130 – 7276 TL
Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 – 12704 TL
Polis memuru (8/1) - 5456 – 7739 TL
Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 – 7274 TL
Mühendis (1/4) - 6433 – 9125 TL
Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 – 6350 TL
Profesör (1/4) - 12238 – 17359 TL
İmam-hatip - 5275 – 7482 TL
Avukat (1/4) – 5275 – 7482 TL

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 BİN 500 TL OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal refah düzenlemesi ile en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşının Ocak 2022'de 1.000 TL artışla 1.500'den 2 bin 500 TL'ye yükseldiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta ise en düşük emekli aylığının 3 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kritik enflasyon rakamları açıklandı Kritik enflasyon rakamları açıklandı
Motorinden sonra şimdi de benzin ve LPG'ye indirim geldiMotorinden sonra şimdi de benzin ve LPG'ye indirim geldi
Sigaraya bir zam daha geldi! Sigaraya bir zam daha geldi!
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 68 yorum
beklemiyoruz ya, beklemiyoruz bişey... bu kadar zam varken, devamı gelecekken, daha bişey beklediğimiz yok.
Ağam bizimle eğleniyor. 2500 ₺ nin % 40 ı zaten 1000 ₺. sanki kendisi zam yapmış. kandırmaya devam.????
istifa et git limon sat
anlaşılan sen emeklisin kardeş senin maaşın 2500 değildi. 2500 un altında bı tutar olduğundan 2500 aliyordun sana yüzde 40 verse 3500 un altında kalıyor su maaşın. kısacası sana zam yapıldı.
Hayırlısı Olur İnşaAllah.Zam artışları durursa insanlar nefes alır yoksa paramızın daha çok canı yanar .

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin derken asıl tehlike orada!

Benzin ve motorin derken asıl tehlike orada!

Düğüne gelenler şaşkına döndü! İlkay Gündoğan...

Düğüne gelenler şaşkına döndü! İlkay Gündoğan...

Yarı çıplak masaj yaptırırken iş insanı odaya girmişti! Şoke eden olayda masör konuşunca...

Yarı çıplak masaj yaptırırken iş insanı odaya girmişti! Şoke eden olayda masör konuşunca...

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Asgari ücret zammının perde arkasını anlatıp 'EYT' mesajı verdi

Asgari ücret zammının perde arkasını anlatıp 'EYT' mesajı verdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.