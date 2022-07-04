SON DAKİKA: Beklenen enflasyon rakamları açıklandı, memur ve emkli zammı da belli oldu! Emekli ve memurlar ne kadar maaş alacak?

SON DAKİKA: Asgari ücrete yapılan zam sonrasında milyonlarca emekli ve memurun heyecanlar beklediği gün geldi. TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyonu ile 6 aylık fark netleşecek ve SSK, BAĞ-KUR emekli maaşları ve memurlara yapılacak zam oranı netliğe kavuştu. Peki Temmuz 2022 emekli maaşı zam oranı belli oldu mu? Emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak? İşte SSK, BAĞ-KUR emekli maaşı zam oranı için son dakika haberinin detayları ve herkesin merak ettiği maaş tablosu…

SON DAKİKA: EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ 2022 ZAM ORANI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Geçtiğimiz ay yüzde 2,98 artışla yıllık yüzde 73,50 seviyesine ulaşan enflasyon Haziran’da yüzde 4,95 artışla yıllık yüzde 78,6 seviyesine yükseldi. Böylece 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen milyonlarca memur ve emekli için Temmuz 2022 maaş zammı da netliğe kavuşmuş oldu. Memur ve memur emeklisi için maaş zammı yüzde 41,85, SSK ve Bağkur emeklisi maaş zammı ise 42,35 oldu...

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI TABLOSU

6 aylık enflasyon oranı: 42,35

SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammı: 42,35

Memur enflasyon farkı: 34,85

Memur toplu sözleşme zammı: 7

Memur ve memur emeklisi zam oranı: 41,85

Ek zam beklentisi: 3

Ek zamlı memur zam oranı: 44,85

TABAN MAAŞLAR NE KADAR OLDU? (EK ZAMSIZ)

En düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 119 liraya

En düşük memur emeklisi maaşı 4 bin 289 liradan 6 bin 83 liraya

Esnafta en düşük emekli aylığı 2 bin 948 liradan 4 bin 196 liraya

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3 bin 292 liradan 4 bin 686 liraya yükselecek.

ZAMLI MAAŞLAR NE KADAR? (MEVCUT MAAŞ - ZAMLI MAAŞ)

GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330-30256 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188-15870 TL

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854-9722 TL

ÖĞRETMEN 1/4 - 8668-12295 TL

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510-27674 TL

BAŞKOMİSER 3/1 - 11162-15833 TL

POLİS MEMURU 8/1 - 9706-13767 TL

UZ. DOKTOR 1/4 - 13312-15288 TL

HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 8351-11845 TL

MÜHENDİS 1/4 - 11440-16227 TL

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132-10116 TL

PROFESÖR 1/4 - 18369-26056 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809-15332 TL

VAİZ 1/4 - 9003-12770 TL

AVUKAT 1/4 - 10934-15509 TL

ZAMLI MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (MEVCUT MAAŞ - ZAMLI MAAŞ)

Müşteşar (1/1) - 15459 - 21928 TL

Genel Müdür (1/1) - 13664 - 19382 TL

Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 – 7437 TL

Memur (Lisans - 1/4) - 5130 – 7276 TL

Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 – 12704 TL

Polis memuru (8/1) - 5456 – 7739 TL

Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 – 7274 TL

Mühendis (1/4) - 6433 – 9125 TL

Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 – 6350 TL

Profesör (1/4) - 12238 – 17359 TL

İmam-hatip - 5275 – 7482 TL

Avukat (1/4) – 5275 – 7482 TL

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 BİN 500 TL OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal refah düzenlemesi ile en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşının Ocak 2022'de 1.000 TL artışla 1.500'den 2 bin 500 TL'ye yükseldiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta ise en düşük emekli aylığının 3 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.



