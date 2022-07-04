SON DAKİKA: Beklenen enflasyon rakamları açıklandı, memur ve emkli zammı da belli oldu! Emekli ve memurlar ne kadar maaş alacak?

SON DAKİKA: Asgari ücrete yapılan zam sonrasında milyonlarca emekli ve memurun heyecanlar beklediği gün geldi. TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyonu ile 6 aylık fark netleşecek ve SSK, BAĞ-KUR emekli maaşları ve memurlara yapılacak zam oranı netliğe kavuştu. Peki Temmuz 2022 emekli maaşı zam oranı belli oldu mu? Emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak? İşte SSK, BAĞ-KUR emekli maaşı zam oranı için son dakika haberinin detayları ve herkesin merak ettiği maaş tablosu…
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Geçtiğimiz ay yüzde 2,98 artışla yıllık yüzde 73,50 seviyesine ulaşan enflasyon Haziran’da yüzde 4,95 artışla yıllık yüzde 78,6 seviyesine yükseldi. Böylece 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen milyonlarca memur ve emekli için Temmuz 2022 maaş zammı da netliğe kavuşmuş oldu. Memur ve memur emeklisi için maaş zammı yüzde 41,85, SSK ve Bağkur emeklisi maaş zammı ise 42,35 oldu...
6 aylık enflasyon oranı: 42,35
SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammı: 42,35
Memur enflasyon farkı: 34,85
Memur toplu sözleşme zammı: 7
Memur ve memur emeklisi zam oranı: 41,85
Ek zam beklentisi: 3
Ek zamlı memur zam oranı: 44,85
En düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 119 liraya
En düşük memur emeklisi maaşı 4 bin 289 liradan 6 bin 83 liraya
Esnafta en düşük emekli aylığı 2 bin 948 liradan 4 bin 196 liraya
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3 bin 292 liradan 4 bin 686 liraya yükselecek.
GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330-30256 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188-15870 TL
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854-9722 TL
ÖĞRETMEN 1/4 - 8668-12295 TL
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510-27674 TL
BAŞKOMİSER 3/1 - 11162-15833 TL
POLİS MEMURU 8/1 - 9706-13767 TL
UZ. DOKTOR 1/4 - 13312-15288 TL
HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 8351-11845 TL
MÜHENDİS 1/4 - 11440-16227 TL
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132-10116 TL
PROFESÖR 1/4 - 18369-26056 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809-15332 TL
VAİZ 1/4 - 9003-12770 TL
AVUKAT 1/4 - 10934-15509 TL
Müşteşar (1/1) - 15459 - 21928 TL
Genel Müdür (1/1) - 13664 - 19382 TL
Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 – 7437 TL
Memur (Lisans - 1/4) - 5130 – 7276 TL
Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 – 12704 TL
Polis memuru (8/1) - 5456 – 7739 TL
Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 – 7274 TL
Mühendis (1/4) - 6433 – 9125 TL
Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 – 6350 TL
Profesör (1/4) - 12238 – 17359 TL
İmam-hatip - 5275 – 7482 TL
Avukat (1/4) – 5275 – 7482 TL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal refah düzenlemesi ile en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşının Ocak 2022'de 1.000 TL artışla 1.500'den 2 bin 500 TL'ye yükseldiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta ise en düşük emekli aylığının 3 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
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