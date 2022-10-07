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SON DAKİKA |"Beklenenin üzerinde bir rakam" diyerek açıkladı! AK Partili isimden asgari ücret mesajı

07.10.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Yıl sonu yaklaştıkça milyonlarca insan asgari ücretin ne kadar olacağını merak etmeye ve araştırmaya başladı. Uzmanlar, asgari ücrete ilişkin tahminlerde bulunurken açıklama bu kez AK Partili isimden geldi. Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, 2023 için düşünülen asgari ücretin, beklenin üzerinde olacağını ifade etti. Enflasyon farkı da eklenince yüksek bir rakam olacağını söyleyen Demiröz, konuşulan bir ücret olmadığını ancak hesaplarına göre 7500 lira üzeri olabileceğini belirtti

SON DAKİKA |"Beklenenin üzerinde bir rakam" diyerek açıkladı! AK Partili isimden asgari ücret mesajı

Son dakika haberi: Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret görüşmelerine çevrildi. Yıl sonu yaklaştıkça "Asgari ücret ne kadar olacak?" soruları yanıt ararken açıklamalar ve tahminler gelmeye devam ediyor. Asgari ücret görüşmeleri henüz başlamasa da enflasyon verilerine göre uzmanlar hesap yaparak tahminlerini belirtiyor. Hemen hemen her gün asgari ücret konusunda gelişme yaşanırken bu kez AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz dikkat çeken bir açıklama yaptı. 2022 yılının son 6 ayındaki enflasyon verilerine bakarak değerlendirmede bulunan Demiröz, asgari ücretle ilgili değerlendirmede bulundu. İşte asgari ücrete ilişkin yapılan o açıklamalar...

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ASGARİ ÜCRET VE EYT KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPTI

AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen Türkiye buluşmaları çerçevesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, başkanlığında milletvekillerinden oluşan bir heyet Çorum’a geldi. Gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Demiröz, asgari ücret artışı ve EYT ile ilgili açıklamada bulundu.

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"BEKLENENİN ÜZERİNDE RAKAM ÇIKABİLİR"

Asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada, herkesin beklemediği bir rakam çıkacağını ifade eden Demiröz, şunları söyledi:

Ekonomik sorunlar var ama süratle çözümleniyor. Meclis açıldı. Yaz aylarında sahada aldığımız notlarla ilgili eksikliklerle ilgili kanunlar hazırlanacak. Yakın zamanda TBMM’de yasalar süratle çıkarılacak. Türkiye ekonomisi büyüyor. Asgari ücret tekrar ikinci dönemdeki enflasyon farklarını ilave ederek rakam belirtmeyeceğim ama herkesin beklemediğinin üzerinde bir rakam çıkacak. Biz bunu yaparken her zaman alt gelir gruplarını düşünerek yaptık. Türkiye’yi makro olarak büyüttük. Bundan sonra mikro düzeyde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bürokrasideki bazı sıkıntılar önümüzdeki yıla kadar tamamlanacak. 2023’te 4 trilyon 600 milyar liranın üzerinde bir bütçe hazırlıyoruz. Bu Türkiye tarihinin en büyük bütçesi. Bu bütçeyle Türkiye 2023’te yapılacak seçimleri ve yatırımları kapsayacak olan bu bütçe özellikle alt gelir gruplarını rahatlatacak” diye konuştu.

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"KONUŞULAN BİR ŞEY YOK AMA 7500 TL ÜZERİ DÜŞÜNÜLEBİLİR"

Bir gazetecinin asgari ücretle ilgili sorusuna ise Demiröz, “İş verenlerimize, KOSGEB ve diğer bütün küçük esnafımıza çeşitli destekler veriyoruz. Öncelikle asgari ücretten başlayayım. 5 bin 500 lira net veriyoruz ve işverenler açısından vergiden muafiyet var. Biliyorsunuz 5 bin 500 lira asgari ücret net olunca onun vergisi işverenin sırtında. Bir de herkes asgari ücret devleti ilgilendiriyor devlete yük getiriyor zannediyor. Asla öyle bir şey yok. Asgari ücret özel sektörle ilgili hem işçiyi hem de işvereni koruyarak çalışma barışı adı altında normal bir rakam tespit edilmeye çalışılıyor. İkinci dönemde 6. aydan sonraki enflasyonu dikkate alırsanız bu benim şu andaki hesaplamalarıma göre konuşulan bir şey yok, görüşmeler dahi başlamadı ama 7 bin 500 seviyelerinde bir asgari ücret belki onun üstünde düşünülebilir. Dediğim gibi henüz konuşulan bir durum yok. Özellikle benim tahminim o civarlarda bir asgari ücret ve gelir vergisinden muaf, damga vergisinden muaf iş verenler. Onunla beraber onun üstünde ücret alanlarında o limite kadar ki gelirleri yine vergiden muaf olacak. Çok yakın zamanda Kredi garanti fonundan 50 milyar lira tekrar küçük esnafımıza vereceğiz. Yakında açılacak. O nedenle esnafımızın yanındayız. Çarşı pazarda gezerseniz üreticimiz çok sıkıntıda değil. Sadece sabit gelirlilerde emekliler ve asgari ücretlilerde sıkıntı olabilir. Tespitlerini yaptık ve yakında o destekler verilecek. Yeni paketler var. O müjdeleri de cumhurbaşkanımız verecek” dedi.

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EYT'LİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

EYT’lilere yönelik yapılan çalışmalarla ilgili de açıklamalarda bulunan Demiröz, “EYT diye bir cümle yok mevzuatta. Sadece yaş nedeniyle emekli olamayanlar var. 1999 yılında AK Parti’den önce Yaşar Okuyan döneminde çıkan bir yasa var. Herkes AK Parti çıkardı diye biliyor ama emeklilikte yaş nedeniyle emekli olamayanların 1999 yılında çıktı. Normal emekli sandıkları bütçeden aridir. Bütçeyle birlikte anılmaz. Çalışanlar o paraya prim öder ve bu sandıktan da emeklilere ödenir. Dünyada 4 çalışanın parası 1 emekliye verilir. Bizim ülkemizde maalesef o kadar erken yaşta emeklilik olmuş ki kadınlar 38, erkeklerde 43. Yani yeni işe başlama çağında insanlar emekli olmuş. 1970’li yıllarda rahmetli Süleyman Demirel bir yasa çıktı oy için o yasayı bozdu. 1990’lı rahmetli Turgut Özal bir yasa çıkardı yine bozuldu. Eğer o yasalar bozulmasaydı bugün sosyal güvenlik sistemimiz rayına oturacaktı. Ama maalesef bunlar bozulunca biz 1,8 kişinin yatırdığı parayı 1 kişiye vermek zorunda kaldık. Bir müddet emekli yapmadık. Şuanda 38 milyon çalışanımız, 13 milyon emeklimiz var. Türkiye 4-5 sene sabretseydi bu sistem kendi kendini çevirecekti. Ancak sabredemedik. Biraz çok talep olunca, Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, milletvekillerimiz tarafından yasanın çıkarılması ve ortak bir akılla emekliliğin sağlanması gündeme geldi. Çalışmalar yapıldı. Son şekilde bakanımızın açıklamasıyla verilmiş durumda. Onun şartlarını kanun teklifi geldikten sonra konuşmakta fayda var. Türkiye’de SGK’ya bütçeden 780 milyar lira destek veriliyor. Bizim kara deliğimiz bu. Almanya bunu gördü. Sistemi oturttu. Biz yıllarca siyasi nedenler nedeniyle biz bu işi oturtamadık. İyi bir uzlaşmayla 4,5 milyon insanımızı, isteyenleri emekli edeceğiz" dedi.

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HAYATİ YAZICI'DAN ENFLASYON MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da ekonomi ve enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Enflasyonu, milletin üzerine yük olmaktan çıkaracaklarını ifade eden Yazıcı, şunları söyledi:

Hükümetimiz, Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere enflasyonda mücadelede 2 yöntem takip ediliyor. Enflasyonu indirmek için ne gerekiyorsa, önlem almak, planlamaları gerçekleştirmek, enflasyon dolayısıyla zarar gören vatandaşların satın alma gücüne destek vermek suretiyle kolaylık sağlamak. Asgari ücreti yükselttik, emekli, dar gelirlinin maaşını artırdık. Ne kadar artırdık? İmkanlara göre artırdık. 2023 bütçesi yapılırken tekrar bir takviye olacak. Enflasyonu milletin üzerine yük olmaktan çıkaracağız. Hedefimiz bu, bunun için çalışıyoruz. Bunun dışında yaptıklarımıza bakın. Bu sorun dolayısıyla 20 yıldır Türkiye'ye sağladığımız kazanımları küçümsemeyin, lütfen sahip çıkın. Türkiye'nin dış politik alanlarda; hemen kuzeyinde cereyan eden Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı'nın, arkadaşlarının nasıl bir duruş sergilediğini görüyor, gözetleyip gurur duymuyor musunuz? Bu herkesin yapabileceği bir şey değil.

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asgari ücret Enflasyon Vedat Demiröz ak parti
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