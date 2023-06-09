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  4. SON DAKİKA | Benzin ve motorine zam geldi! Biri 2,70 diğeri 1,37 lira... Pompa fiyatlarına yansıdı (9 Haziran güncel benzin ve motorin fiyatları)

SON DAKİKA | Benzin ve motorine zam geldi! Biri 2,70 diğeri 1,37 lira... Pompa fiyatlarına yansıdı (9 Haziran güncel benzin ve motorin fiyatları)

09.06.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı araç sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Motorin ve benzin zam haberlerinin ardından son dakika gelişmesi de yaşandı. Peki, akaryakıta zam geldi mi? Dünden beri beklenen, benzinde 2,70 kuruş, motorinde 1,37 kuruş zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Peki, akaryakıt zammı ile beraber zamlı fiyatlar nasıl oldu? İşte 9 Haziran 2023 Cuma İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin ve motorin fiyatları...

SON DAKİKA | Benzin ve motorine zam geldi! Biri 2,70 diğeri 1,37 lira... Pompa fiyatlarına yansıdı (9 Haziran güncel benzin ve motorin fiyatları)

Son dakika: Benzin ve motorin için gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam gelmesi bekleniyordu. Benzin ve motorin zammında beklenen gelişme yaşandı ve benzinde 2,70 lira, motorinde 1,37 lira zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM! MOTORİN FİYATI NE KADAR?

Akaryakıt fiyatları için çifte zam geldi. Motorin fiyatına gece yarısından itibaren gelmesi beklenen zam pompa fiyatlarına yansıdı. Böylece motorinde 1,37 lira daha artış oldu. Gelen zamlar sonrası ortalama mazot fiyatı İstanbul için 22,07, Ankara için 22,43, İzmir için 22,51 TL oldu.

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BENZİNE ZAM! BENZİN FİYATI NE KADAR?

Benzin fiyatında ise daha büyük bir zam yaşandı. Benzin pompa fiyatı için 2,70 liralık zam gelmesi bekleniyordu. Gelen zamlar sonrası ortalama benzin fiyatı İstanbul’da 23,94 TL, Ankara’da 24,30 ve İzmir’de 24,29 TL’ye yükseldi.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (9 HAZİRAN 2023 CUMA)

İSTANBUL
Benzin: 23.94 TL
Motorin: 22.07 TL

ANKARA
Benzin: 24.30 TL
Motorin: 22.43 TL

İZMİR
Benzin: 24.29 TL
Motorin: 22.51 TL

Güncel akaryakıt fiyatlarını buradan takip edebilirsiniz

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