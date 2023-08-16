SON DAKİKA | Benzine yeni zam! Akaryakıtta tabelalar değişti: 38 TL'yi aştı, 40 TL'ye dayandı... 16 Ağustos 2023 güncel benzin ve motorin fiyatı

Son dakika: Akaryakıtta fiyatlar yine değişti. Araç sürücülerini yakından ilgilendiren zam gece yarısı tabelalara yansıdı. Son günlerde fiyatlardaki dalgalanmalar devam ederken "Benzine zam var mı? Motorine zam mı geliyor? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?" sorularının yanıtı belli oldu. 11 Ağustos'ta motorin fiyatlarına yapılan 1 lira 80 kuruşluk zammın ardından bu kez benzin fiyatlarına zam geldi.
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş zam geldi.
Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 37,71 TL’ye, Ankara’da 38.23 TL’ye, İzmir’de 38,34 TL'ye yükseldi.
Motorin ve LPG'de ise bir fiyat değişimi olmadı
Güncel benzin fiyatı, LPG fiyatları ve mazot fiyatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte güncel benzin fiyatları:
İstanbul benzin fiyatı: 37,71 TL
İstanbul motorin fiyatı: 38.34 TL
İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 16,38 TL
Ankara benzin fiyatı: 38,23 TL
Ankara motorin fiyatı: 38,83 TL
Ankara LPG fiyatı (Otogaz): 16,29 TL
İzmir benzin fiyatı: 38,34 TL
İzmir motorin fiyatı: 39,00 TL
İzmir LPG fiyatı (Otogaz): 16,00 TL