SON DAKİKA | Benzine yeni zam! Akaryakıtta tabelalar değişti: 38 TL'yi aştı, 40 TL'ye dayandı... 16 Ağustos 2023 güncel benzin ve motorin fiyatı

Son dakika: Akaryakıtta fiyatlar yine değişti. Araç sürücülerini yakından ilgilendiren zam gece yarısı tabelalara yansıdı. Son günlerde fiyatlardaki dalgalanmalar devam ederken "Benzine zam var mı? Motorine zam mı geliyor? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?" sorularının yanıtı belli oldu. 11 Ağustos'ta motorin fiyatlarına yapılan 1 lira 80 kuruşluk zammın ardından bu kez benzin fiyatlarına zam geldi.

SON DAKİKA | BENZİNE 1 LİRA 55 KURUŞ ZAM GELDİ

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş zam geldi.

Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 37,71 TL’ye, Ankara’da 38.23 TL’ye, İzmir’de 38,34 TL'ye yükseldi.

MOTORİN VE LPG FİYATLARINA ZAM VAR MI?

Motorin ve LPG'de ise bir fiyat değişimi olmadı

16 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel benzin fiyatı, LPG fiyatları ve mazot fiyatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte güncel benzin fiyatları:

İSTANBUL

İstanbul benzin fiyatı: 37,71 TL

İstanbul motorin fiyatı: 38.34 TL

İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 16,38 TL

ANKARA

Ankara benzin fiyatı: 38,23 TL

Ankara motorin fiyatı: 38,83 TL

Ankara LPG fiyatı (Otogaz): 16,29 TL

İZMİR

İzmir benzin fiyatı: 38,34 TL

İzmir motorin fiyatı: 39,00 TL

İzmir LPG fiyatı (Otogaz): 16,00 TL



