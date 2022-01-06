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Son dakika... Bitcoin sert çakıldı! Boğa piyasası alarmı verildi

06.01.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcıların anlık olarak takip ettiği Bitcoin ve kripto para fiyatı merak konusu oldu. Kripto para piyasaları Fed’in faizleri daha erken arttırabileceğinin işaretiyle sert çakıldı. Piyasalarda oldukça zor bir gün yaşanırken, “6 Ocak Bitcoin fiyatı ne kadar oldu? Bitcoin yükselecek mi?” sorularının cevabı araştırılıyor. Bitcoin ve diğer altcoin'lerdeki son duruma ilişkin son dakika gelişmeleri merak edilirken BTC fiyatı için önemli bir değerlendirme geldi. İşte piyasalarda son durum...

Son dakika... Bitcoin sert çakıldı! Boğa piyasası alarmı verildi

Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) faizlerin daha erken ve daha hızlı artırılabileceği işaretleri vermesinin borçlanma kağıdı getirilerini yükseltmesi kripto para fiyatlarını da vurdu. Piyasa değeri bakımından en geniş hacimli kripto para olan Bitcoin (BTC) fiyatı 42 bin 503 dolar seviyesine kadar yaşanan sert düşüşün ardından şu sıralarda 43 bin 32 dolar ile dünün yüzde 7,2 altında işlem görüyor.

Analistler, kripto para fiyatlarında son dönemde görülen dalgalanmanın, gelen olarak finansal piyasalarda artan oynaklığın bir yansıması olduğunu, enflasyonda yükseliş karşısında merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırmaya yönelmelerinin likiditeyi azaltacağı endişesinin kripto paralara da yansıdığını vurguluyorlar.

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Analistler BTC fiyatının 48 bin 500 doların üzerinde tutunamadığı için böyle bir geri çekilmenin yeniden yaşanmasını beklediklerini ifade etti. Ayrıca 60 bin dolarlı seviyelerden yüklü kar satışı yapan büyük yatırımcıların daha düşük fiyattan yeniden Bitcoin’e dönmek istediklerini dile getiren analistler baskılanan fiyatın en büyük sebebini ise bu olarak gördüklerini kaydettiler.

Bitcoin 2022 ayı sezonu beklentilerini boşa çıkarmaya hazırlanırken uzmanların yorumları ve fiyat tahminleri açıklandı. FED tarafından 2021 yıl sonunda verilen şahin mesajlar ile gerileme yaşayan kripto para birimleri için felaket senaryoları yazılmaya başlanmıştı. Bitcoin 2021 yıl sonunda yaşadığı sert düşüşe ve değer kayıplarına rağmen yıl genelini yüzde 60'lık kazanç ile geride bırakmıştı.

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2021 senesindeki yükselişi 2022 senesine taşıyıp taşıyamayacağı merak konusu olan ve ayı piyasası beklentileri oluşan bitcoin için Bloomberg HT'ye açıklamalarda bulunan Fairlead Strategies LLC Kurucu Ortağı Katie Stockton, tüm teknik verilerin yeni bir boğa piyasasını desteklediğini açıkladı. Bitcoin'in kaderini 2022 yılında FED tarafından atılacak olan adımlar belirleyecek!

BITCOIN İÇİH 2022 AYI SEZONU MU, BOĞA SEZONU MU OLACAK?

Başarılı tahminler ile adından söz ettiren Fairlead Strategies LLC Kurucu Ortağı Katie Stockton tarafından yapılan analizde uzun vadeli trendler için takip ettiğimiz göstergelerin tümünün Bitcoin için yükselişe işaret ettiğini belirterek uzun vadede yükseliş trendinin kendisini korumasını beklediğini söyledi. Yaşanan yükselişin yukarı yönlü sert kırılmaların 90 bin doları bulabilecek seviyelerdeki sıçramalara neden olabileceğini belirten Stockton kısa vadede bir düzeltme hareketi de yaşanabileceğini dile getirdi.

ETHEREUM'UN DEFİ PAZARINDAKİ PAYININ DAHA DA AZALMASI RİSKİ VAR

Ethereum fiyatı yüzde 9,2, Solana yüzde 11,27, XRP yüzde 8,48 ve Cardano yüzde 8,13 değer kaybettiler. Merkeziyetsiz finansın (DeFi) önde gelen uygulamalarının tokenleri Uniswap ve Aave de değer kaybedenler arasında yer aldılar.

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Öte yandan JPMorgan Chase analistleri, Ehereum'un merkeziyetsiz finans (DeFi)alanındaki hakimiyetinin giderek daha fazla rakibinin bu alana girmeleri ile daha da aşınma riski ile karşı karşıya olduğunu bildirdi. JPMorgan, çok büyük veri tabanlarının daha küçük ve daha kolay yönetilebilir bölümlere ayırılması süreci olan Sharding'in nihai aşamasına 2023 yılında ulaşılana kadar Ethereum'un DeFi pazarındaki yüzde 70 payının düşmeye devam edebileceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Kripto para
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