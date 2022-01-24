Son dakika... Bitcoin ve kripto parada deprem... Yatırımcılar şokta! BtcTurk'te 'Büyük kesinti'

Son dakika… Kullanıcı sayısı bakımından Türkiye’nin önde gelen kripto para şirketi BtcTurk'e erişim sağlanamıyor. İnternet sitesine ve mobil uygulamasına saatlerdir erişim sorunu yaşanırken, birçok kullanıcı sosyal medya hesaplarından BtcTurk etiketli paylaşım yaparak şikayetlerini dile getirdi.

Konuya ilişkin BtcTurk'den açıklama geldi. Şirket söz konusu açıklamada teknik arızanın Microsoft Azure kaynaklı olduğu açıklarken, "Değerli kullanıcılarımız, Microsoft Azure kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz ve Azure Mühendisleri konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

BTCTURK CEO'SU TİBUK: ZAMAN ALABİLİR

BtcTurk Kurucusu Kerem Tibuk da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak sorunun ne zaman çözüleceğine dair bilgilendirmede bulundu. Tibuk bir kullanıcının, "Bu tip durumlarda CEO'dan bir açıklama gelmemesi yatırımcıyı tedirgin eder. Bu kadar insan soruyor, cevap verip telkin etmek lazım" paylaşımı üzerine, "Microsoft kaynaklı teknik bir sorun var, arkadaşlar uğraşıyor. Biraz zaman alabilir. Endişelenecek bir durum yok" açıklamasında bulundu.



