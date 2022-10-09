SON DAKİKA | Brent petrol kritik seviyeye yaklaştı! Akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatlarına yeni zam yolda mı? İşte ayrıntılar... (9 Ekim güncel mazot ve benzin fiyatı)

Son dakika: Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası akaryakıt fiyatlarına peş peşe zamlar yapılmıştı. Yükselişi devam eden Brent petrol fiyatının 100 dolara yaklaşmasıyla birlikte araç sürücüleri yeni bir zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları ve son dakika akaryakıt zam haberinin detayları…

PEŞ PEŞE AKARYAKITTA ZAM HABERLERİ

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun kasım ayından itibaren günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi kararının ardından arz endişelerinin piyasalarda zemin kazanmasıyla hızla yükselen petrol fiyatları, akaryakıt zamlarını da beraberinde getirdi.

Petrolün yükselmesiyle 3 haftalık sessizliğini bozan akaryakıt fiyatları geçen hafta içi üst üste 3 kez zamlandı. Çarşamba günü motorine 1 lira 10 kuruş, benzine 62 kuruş zam gelmişti. Perşembe ise benzinin litresi 74 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 39 kuruş arttı. Son olarak önceki motorin grubunda 1,53 TL fiyat artışı yaşandı. Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha yapılacak. Zamla birlikte motorin litre fiyatı 6 günde 4’üncü kez artacak. Böylece motorin fiyatları 5,41 lira zamlanmış olacak. Benzin fiyatı ise değişmeyecek.

BRENT PETROL 100 DOLARA YAKLAŞTI

Bugün itibarıyla Brent petrol fiyatları yüzde 4 artmış durumda. 100 dolara yaklaşan Brent petrol bugün itibarıyla 98.45 dolara çıktı. Yaşanan artışlar sonrasında yeni haftada akaryakıt fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği ise merak ediliyor.

İSTANBUL'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATI NE OLDU?

Benzin: 20,63 TL

Motorin: 27,11 TL

ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI KAÇ TL?

Benzin: 20,76 TL

Motorin: 27,21 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MAZOT FİYATI

Benzin: 20,74 TL

Motorin: 27,25 TL

