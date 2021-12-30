Son dakika: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Dolar ve Euro'dan sonra altın fiyatları da yükselişte

Bir ara 1050 TL bandına çıkan altın fiyatları sert bir düşüş yaşamıştı. 600 TL'ye kadar düşen altının gram fiyatı bugün yeniden yükselişe geçti. Son dakika bilgisine göre gram altın fiyatı 769 TL'yi gördü. Çeyrek altında durum ise şu şekilde; bugün çeyrek altın alış fiyatı 1.262 TL, satış fiyatı ise 1.316 TL oldu. Güncel döviz ve altın fiyatlarını özel sayfalarımızdan takip edebilirsiniz.

Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen Dolar/TL ’deki yükselişe parelel olarak yükselişe geçti. Geçtiğimiz pazartesi 1060 TL ile rekor kıran gram altın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemini açıklamasıyla doların sert düşüşüne bağlı olarak 600 TL seviyelerine geriledi.

30 Aralık Perşembe ise gram altın 769 TL’den el değiştiriyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Haftaya 638 TL’den başlayan gram altın, dolar/TL’nin art arda üç gün yükselmesiyle hafta başından bu yana yüzde 18’ e yakın bir yükseliş kaydetti. Dolar/TL’nin 12,50’nin üzerine tırmanmasıyla 700 TL’nin üzerine çıkan gram altın, perşembe günü 769 TL civarında bulunuyor.

ONS ALTIN FİYATI

Ons altın geçen haftayı yüzde 1’den fazla yükselişle kapattıktan sonra bu haftaya 1.810 dolar civarında başlamıştı. Salı günü 1.820 dolara kadar tırmanan değerli metal, Omikron varyantına dair endişelerin azalmasıyla 1.801 dolar civarına geriledi.

NUREDDİN NEBATİ DOLAR VE ALTIN YORUMU

CNN Türk canlı yayınında kurdaki son hareketi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Bugün dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı. Her şey kontrol altında. Radikal düşüşten sonra salınımlarla kur normale dönecek. Piyasayı izliyoruz, ikaz ediyoruz, sonra gereğini yapıyoruz" yorumunu yaptı.

