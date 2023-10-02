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Son dakika | Bugünden itibaren operasyona hazır! Irak'la yapılan görüşmeler sonuç verdi: Petrol boru hattı bu hafta faaliyete geçiyor

02.10.2023 10:11 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Irak-Türkiye Petrol Boru hattı için bugün önemli bir gelişme kaydedildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan açıklama geldi.

Son dakika | Bugünden itibaren operasyona hazır! Irak'la yapılan görüşmeler sonuç verdi: Petrol boru hattı bu hafta faaliyete geçiyor

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın bugün itibarıyla operasyona hazır hale geldiğini ve bu hafta içinde faaliyete geçeceğini bildirdi.

İKİ BAKANIN GÖRÜŞMESİNDEN SONRA İLK ADIM GELDİ

Bakan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Abdul-Ghani ile 22 Ağustos'ta Ankara'da görüşmüştü. Bakanlıktan görüşmeye dair yapılan açıklamada "Bakanlar, Irak-Türkiye ham petrol boru hattı başta olmak üzere muhtelif ikili ve bölgesel meseleleri ele almıştır. Irak-Türkiye ham petrol boru hattının iki ülke için önemini vurgulayan Bakanlar, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yapılan muayene, kontrol ve bakım çalışmaları sonrası hattan petrol akışının en kısa zamanda devam etmesinin önemini ifade etmişlerdir" ifadeleri kullanılmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

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Petrol

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