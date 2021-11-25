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Son Dakika: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Türk-İş ile uzlaşmaya yakınız

25.11.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 milyondan fazla çalışanın güzü kulağı asgari ücret zammında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması geldi. Bilgin açıklamasında, Türk-İş ile uzlaşmaya yakın olduklarını bildirdi.

Son Dakika: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Türk-İş ile uzlaşmaya yakınız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret artışıyla ilgili flaş açıklamalar yaptı.

"UZMAŞMAYA YAKINIZ"

Bakan Bilgin, "Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız." dedi.

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET İÇİN NE DEMİŞTİ?

Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız." demişti.

Ayrıntılar geliyor...

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Vedat Bilgin
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