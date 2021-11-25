Son Dakika: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Türk-İş ile uzlaşmaya yakınız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret artışıyla ilgili flaş açıklamalar yaptı.

"UZMAŞMAYA YAKINIZ"

Bakan Bilgin, "Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız." dedi.

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET İÇİN NE DEMİŞTİ?

Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız." demişti.

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