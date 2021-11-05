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Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması

05.11.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumu öncesinde asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklamasında bulundu. 3600 ek göstergenin maliyetlerini araştırdıklarını ve sendikalarla ortak çalıştıklarını belirten Bakan Bilgin, asgari ücret için "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TBMM'den Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlık sunumu başlamadan önce CHP ve HDP milletvekilleri asgari ücrete zam taleplerini pankartlar ve sloganlarla dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de konuşmasına başlarken, bu taleplere işaret ederek, "Bu hassasiyetler ciddi bir sorumlulukla karşı karşıya bulunduğumuzu gösteriyor" dedi.

"CİDDİ SORUMLULUKLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Bilgin, "Salona girdiğimizde arkadaşlarımızın asgari ücret talepleri vardı, çok değerlidir. Enflasyonist ortamlarda asgari ücret konusunda gösterilen duyarlılık meselenin önemini gösterdiği için de ciddi sorumlulukla karşı karşı bulunduğumuzu gösteriyor. Talepleri ifade eden arkadaşlara teşekkür ediyorum. Daha sonra bu mesele üzerinde duracağım. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz." dedi.

ANKET BENZERİ ÇALIŞMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret konusunda kamuoyu beklenti ve temennilerini belirlemek için Türkiye çapında anket benzeri derin bir araştırma yaptıklarını açıkladı. Bilgin, “Hesaplamamızı yaparken işçileri koruyan, asgari ücreti Türkiye gündeminden çıkaracak rahatlama sağlayacağımızı şimdiden söyleyeyim” dedi.

3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Bilgin, "3600 ek göstergesinin bakanlık bünyesinde çalışmaları başladı. Kapsamını ve maliyetini şu anda çalışıyoruz. Yakında sendikalarla birlikte ortak bir çalışma yürüteceğiz.".

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Vedat Bilgin
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Okuyucu Yorumları 16 yorum
yuzde ellı yapsan ne ıfade eder kaç dolar eder
boş laf
ne açıklama ama helal valla .

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